DLR 对 VoloCity 电动垂直起降飞机 (VTOL) 进行的测试是代表其制造商 Volocopter 发起的，旨在进一步提高飞机的安全性和效率。Volocopter 表示，其空中出租车是一种用于在城市地区短距离运送人员或货物的飞机，结合了直升机的优势以及电力推进的效率和环境效益。

测试的 VoloCity 模型的特色是 18 个电动机排列在一个圆形弹性环中。德国哥廷根 DLR 气动弹性研究所的 Keith Soal 解释说：“这一独特特征对出租车的气动弹性振动行为构成了重大挑战。”测试期间确定了结构的特征行为。

Volocopter 飞机动力学经理 Hugo Nunes 说：“地面振动测试确定了 VoloCity 的动态特性并证实了模型预测——这是一个重要的里程碑，使我们更接近认证。”

测试在 Volocopter 位于布鲁赫萨尔的总部进行了一周。电动飞行出租车悬挂在橡胶绳上，这样 210 个加速度传感器就可以提供与飞行中结构行为相对应的测量数据。DLR 科学家将获得的数值提供给 Volocopter 团队，以便他们能够根据这些数据进一步改进 VoloCity 的性能。该测试是 VoloCity 飞行认证的重要组成部分。

此类振动测试对于及早发现振动和振荡的潜在问题以及确保飞机满足安全和性能要求非常重要。

今年早些时候，Volocopter 获得了德国联邦航空管理局 (LBA) 的生产组织批准延期，这将使VoloCity 能够进行批量生产。

Volocopter 原本想在巴黎奥运会期间首次提供商业运营，但由于反对意见认为公共设施只适合少数富有客户，因此未能如愿。最终在奥运会期间能够在巴黎附近进行演示飞行的Volocopter不是 VoloCity，而是老款 2X 型号。