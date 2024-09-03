据媒体日前报道，LG Display 今年收到了生产工人自愿退休的消息，总共发现有 1400 人想要退休。

报道称，LG Display 正在大规模裁员，以降低劳动力成本。由于今年预计将再次出现大规模经营亏损，支持申请自愿退休的年龄也从去年的 40 多岁大幅降低到 20 多岁。

报道提到，截至今年 6 月，LG Display 收到了 28 岁以上、工龄 3 年以上生产工人的自愿退休申请，共受理坡州和龟尾工厂的自愿退休人员 1400 人，其中坡州工厂 990 人、龟尾工厂 410 人。

自愿退休人员约占 LG Display 27291 名全职员工总数的 5.12%。由于 LG Display 的生产工人人数约为 17,700 人，约占员工总数的 65%，业界普遍认为，自愿退休人员在生产工人中所占比例很大。

媒体表示，LG Display 在 2022 年的正式员工人数为 28,998 人，已连续两年减少，其中 2023 年为 27,716 人，2024 年为 27,291 人。

此外，由于 LG Display 退休人员较多，韩国地方政府也加大了扶持力度。报道称，坡州就业中心决定举办就业专题讲座，地方政府为即将退休人员举办就业专题讲座，实属罕见。