据媒体援引报道指出，营销机构 Cox Media Group (CMG) 承认利用“主动监听（Active Listening）”软件通过智能手机麦克风监听用户语音数据，并将其用于定向投放 Facebook 和谷歌广告。

CMG 称，其拥有超过 470 个数据源，包括微软的 LinkedIn。通过监听用户语音数据，该机构能够识别用户的兴趣和需求，并向其推送相关的广告。

媒体表示，这一事件的曝光源于 CMG 的一份营销提案，该提案中明确表示 CMG 使用“主动监听”功能来“通过聆听我们的对话捕捉实时意图数据”，提案还列出了 Facebook、谷歌和亚马逊作为其“主动监听”服务的客户。

随后谷歌宣布将 CMG 从其合作伙伴计划中移除，Meta 也对此事件展开调查，以确定该营销机构是否在未经用户同意的情况下使用了他们的数据，违反了双方的合作协议。根据宣传材料，该机构声称：“广告主可以将语音数据与行为数据相结合，以瞄准市场内的消费者。”

亚马逊则否认与该机构有任何合作关系，并警告称，如果发现其合作伙伴违反了服务条款，将采取法律行动。

该营销机构曾在一篇现已删除的博客文章中回应质疑，称“我们知道你在想什么，这合法吗？手机和设备监听你是合法的，当新应用程序下载或更新提示消费者接受多页使用条款协议时，‘主动监听’通常包含在其中。”