动点出海获悉，总部位于新加坡的中小微企业贷款平台Validus已于近日宣布获得了一笔5000万美元的债务融资。据介绍，这笔融资由汇丰银行提供。

Validus成立于2015年，主要通过其一站式金融解决方案为东南亚地区的中小微企业（SMEs）提供融资借贷服务，服务覆盖印尼、新加坡、泰国以及越南。

在市场表现方面，据悉，Validus（包含旗下子公司）已经获得了新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照，并受到了印尼和泰国的监管批准。

此外，Validus也指出，自21年以来，公司发放的资金总额增加了五倍，达到51.7亿新元。

作为本次融资的背景，目前，印尼拥有近6420万家中小微企业，为该国GDP贡献了61%、并吸收了当地97%的劳动力。不过，由于银行机构相对严格的要求，印尼的中小微企业在融资往往会面临挑战。有数据指出，在印尼，中小微企业贷款额仅占银行贷款总额的20%左右，而根据预估，当地中小微企业的融资缺口约达2340亿美元。

再作为本次债务融资的用途，Validus表示，将会把这笔资金用于其印尼子公司Batumbu的业务部署——据悉，Batumbu目前为印尼最大的中小微企业融资贷款数字平台。