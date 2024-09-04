比亚迪宣布，纯电动比亚迪海豚将新增两款新车型，Active 和 Boost ，与已经广受欢迎的比亚迪海豚舒适和设计车型相得益彰。这款全新的 C 级掀背车将独特的“俏皮”设计美学与多功能性、灵活性和丰富的标准设备相结合，并结合了比亚迪改变游戏规则的电动汽车技术。

比亚迪海豚是海洋系列的首款车型，首次采用比亚迪“海洋美学”设计理念，外观时尚独特。海豚是一种聪明、活泼、友善的海洋哺乳动物，在整车设计上既有形象化又富有想象力。比亚迪海豚采用60.4千瓦时和44.9千瓦时的比亚迪磷酸铁锂刀片电池，并拥有纯电动汽车独有的安全车身结构。它还拥有齐全的主被动安全配置，在安全性能方面具有无可比拟的优势。比亚迪海豚还拥有安全的乘员舱环境，配备智能驾驶辅助系统和集成制动系统，让出行更安全、驾驶更轻松。

比亚迪海豚采用刀片电池，这是一种无钴磷酸铁锂 (LFP) 电池，通过了严格的钉刺测试。刀片电池以其卓越的安全性和热稳定性而闻名，具有高功率密度和超低能耗，确保耐用性和顶级性能。

刀片电池与比亚迪先进的 e-Platform 3.0 无缝集成，该平台已应用于 DOLPHIN、ATTO 3 和 SEAL，提高了系统效率和车辆智能化。八合一电动动力系统结合了车辆控制单元和电池管理系统等关键部件，实现了令人难以置信的 89% 效率，可提供最佳性能和更好的驾驶体验。

BYD DOLPHIN Active 44.9 kWh 电池与 70 kW (95 ps) 电机相结合，可使用交流电充电至 7 kW，直流电充电至 65 kW，续航里程 (WLTP) 为 211 英里。Boost 44.9 kWh 电池与 130 kW (176 ps) 电机相结合，可使用 11 kW 交流电 (三相) 充电器或直流电充电至 65 kW，续航里程为 193 英里。100 kW 直流充电器可在短短 28 分钟内为这两种型号的电池从 30% 充电至 80%。

比亚迪海豚注重效率，标配高效热泵，并配备业内首款电池直接冷却加热系统，冬季热效率最高可提升 15%。该创新系统可管理来自各种来源的热量，提高低温续航里程。此外，CRBS 再生制动系统可有效回收制动能量。

基于比亚迪海豚的新能源属性，短前后悬和长轴距使车辆外观更加宽敞。比亚迪海豚长 4,290 毫米，宽 1,770 毫米（后视镜展开），轴距 2,700 毫米，优化了空间和舒适度。车辆高度为 1,570 毫米。

BYD DOLPHIN 提供 5 个座位​​，采用符合人体工程学设计的纯素皮革运动座椅，包括带电动调节功能的加热前排座椅。得益于 e-Platform 3.0，后排座椅提供充足的腿部空间，并且可以按 60:40 的比例拆分，将 345 升的后备箱空间扩大到 1,310 升。该车还配备 20 多个实用的储物空间。

比亚迪海豚全系车型均提供车辆到负载（VtoL）放电反向技术，可实现3.3kW外部放电，让新能源汽车成为移动电站，为户外野餐、露天电影等活动提供便利，实现多种生活方式应用。

比亚迪海豚标配大量全功能安全和高级驾驶辅助功能，通常只有最高价的电动汽车才配备这些功能。所有车型均配备前方碰撞警告、自动紧急制动、后方碰撞警告、后方交叉交通警报和后方交叉交通制动、车道偏离预防和紧急车道保持辅助。自适应巡航控制和智能巡航控制增添了驾驶乐趣。全景摄像头为驾驶员提供 360 度可视性，以确保车辆安全操纵。此外，盲点检测系统、电子稳定控制、牵引力控制、坡道下降控制、自动车辆保持和带智能限速控制的交通标志识别也是附加驾驶辅助系统。尖端照明技术还提供更宽的光束，以在夜间驾驶时提高能见度，远光灯辅助、自适应前大灯和跟我回家是标准配置。

新推出的比亚迪 DOLPHIN Active 和 Boost 装饰以及 Comfort 和 Design 装饰现已在当地的比亚迪英国经销商处发售。