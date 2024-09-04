西班牙汽车制造商CUPRA推出了新款 CUPRA Terramar，这是该品牌新时代的新英雄。这款运动型 SUV 将 CUPRA 推向高端市场，成为欧洲增长最快的细分市场的热点，这是该品牌继最近推出新款 CUPRA Leon、Formentor、Born VZ和Tavascan之后推出的最大产品攻势的一部分。

CUPRA Terramar 采用了该品牌的新设计语言，外观大胆而自信。这款新型运动型 SUV 采用标志性的三角标志，配有 CUPRA Matrix LED Ultra 和高清技术。

前部外观设计更为简约，格栅让位于性能导向的功能性下嘴，让人联想到跑车。运动比例从 SUV 的前部延伸到侧面，流畅的线条从前部延伸到侧面，增强了 SUV 的性能感。

当目光转向 CUPRA Terramar 的后部设计时，其宽大的比例赋予了这款 SUV 强烈的存在感，集成且发光的 CUPRA 标志位于尾灯中间，同时 Terramar 名称也发光。后扩散器与设计的其他元素形成对比，有助于减轻其比例，赋予其一种叛逆的性格。

CUPRA Terramar 提供九种外观颜色，包括两种哑光选项 – Century Bronze Matt 和 Enceladus Grey Matt，以及 Dark Void，其灵感来自 CUPRA DarkRebel Showcar 的等离子色。

内饰重新诠释了运动风格，以驾驶员为中心的驾驶舱通过中控台的设计得到了进一步的增强。它还采用了可持续发展的桶形座椅，其中央区域包裹着由 100% 升级再造的 SEAQUAL 纱线制成的纺织品、至少 73% 回收纺织品的 Dinamica 或使用植物鞣制工艺的皮革。

数字化是驾驶员关注的焦点，数字驾驶舱中采用了全新设计的 HMI，12.9 英寸信息娱乐系统也采用了带背光滑块的设计。此外，CUPRA 继续与 Sennheiser 移动音频专家合作，集成了高保真 12 扬声器音响系统。

CUPRA Terramar 将内燃机和电气化的可能性结合在一起，拥有五种不同的动力系统，涵盖三种技术：TSI（汽油）、eTSI（轻度混合动力）和新一代插电式混合动力（e-HYBRID）发动机，输出功率从 150PS 到 272PS。得益于标准运动悬架和渐进式转向，以及新的自适应底盘控制和 Akebono 制动器，驾驶动力得到了增强。

CUPRA Terramar 在巴塞罗那设计和开发，将在奥迪位于匈牙利的杰尔工厂生产。该车将于今年最后一个季度开始交付。