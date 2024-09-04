据悉，马来西亚道路救援服务商Bateriku已于近期完成了一笔740万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资得到了KWAP、Gobi Partners、VentureTECH SBI Capital LP、VentureTECH Sdn Bhd的战略支持。根据声明，Bateriku将会用这笔资金加快其技术和服务能力的发展。

Bateriku成立于2014年，公司早年主要致力于为汽车提供电池更换服务。经过多年发展后，Bateriku已将业务扩展至包含电池更换/回收、补胎/换胎、拖车等一系列的道路救援服务领域。

在市场表现方面，据介绍，目前，Bateriku已在全马来西亚开设了超200家线下店，为超150万辆汽车提供了服务，合作汽车修理厂达2000+家。

值得一提的是，就电池回收业务而言（目前仍为该公司的主营业务），现阶段，马来西亚每月大约需要更换50万块汽车电池——而这意味着每月大约有1万吨废旧电池要被处理。从这一点出发，Bateriku称，公司每月会收集到近1000块汽车电池。

展望未来，Bateriku表示，公司的目标是将电池、故障、“Bengkel”（汽车修理厂和汽车零部件店、Bazaar（汽车零部件市场）等汽车垂直行业无缝整合为一个集成的生态系统。此外，据透露，Bateriku也下来也计划进入印尼和新加坡市场。