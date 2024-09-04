据日经亚洲报道，苹果计划在将于明年初推出的 iPhone SE 4 上采用 OLED 屏幕，这将标志着苹果 iPhone 产品线全面转向 OLED 屏幕。这一决定将导致两家长期为苹果提供 LCD 屏幕的日本面板制造商——日本显示器（JDI）和夏普，被排除在苹果的供应链之外。

自 2017 年推出 iPhone X 以来，苹果就开始在高端 iPhone 机型上使用 OLED 屏幕，这对 LCD 供应商产生了重大影响。在 2015 年，JDI 和夏普每年为 iPhone 提供约 2 亿块 LCD 面板。然而，到 2023 年这一数字已大幅下降至约 2000 万块。近年来，随着苹果逐渐转向 OLED，这两家日本 LCD 面板制造商仅为 iPhone SE 机型提供面板。

JDI 目前仅为 Apple Watch 等设备提供小型 OLED 屏幕，该公司正在专注于围绕汽车应用的 LCD 业务进行战略调整，而夏普则正在缩减其主要用于电视的 LCD 业务。

据报道，与此同时，苹果已开始向京东方和韩国 LG 显示器订购 OLED 屏幕，用于即将推出的 iPhone SE。

第四代 iPhone SE 据传将采用类似 iPhone 14 的设计，Face ID 取代 Touch ID，采用 USB-C 端口、Action 按键、苹果设计的 5G 调制解调器、A18 处理器，拥有全面屏设计。该设备的屏幕尺寸预计将从 4.7 英寸增大到 6.06 英寸，内部 RAM 可能会从 2022 年款的 4GB 升级到 8GB，以满足 Apple Intelligence 的硬件要求。

第四代 iPhone SE 可能会在 2025 年 1 月的农历新年之前发布，不过所有三款现有的 iPhone SE 机型都是在过去几年中的 3 月发布的，因此第四代 iPhone SE 也有可能在 2025 年 3 月发布。