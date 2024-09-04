电动汽车的发展并不是直线性的。销量不均衡、续航里程令人担忧、充电器有限以及总统大选（电动汽车是政治热点）可能已经打消了一些人的积极性。但消费者方面正在发生的事情与幕后的努力形成了鲜明对比，尤其是在电池研发方面。

新的研究由特斯拉资助的实验室发现，长期使用高充电状态的磷酸铁锂 (LFP) 电池会对电池健康和退化产生负面影响，这与现有的关于 LFP 充电实践的观点相矛盾。本周，又有一项研究，由丰田研究院的“加速材料设计和发现”计划资助，该研究揭示了有关电动汽车电池的更多信息。

这项研究发表在科学研究论文《焦耳》上，称有一种新方法可以提高电池的健康状况并最大限度地减少电池的退化。斯坦福直线加速器中心（前身为斯坦福线性加速器中心）的研究人员表示，首次以异常高的速度对锂离子电池进行充电，可使其寿命平均延长 50%，最高可延长 70%。

在这项研究中，来自斯坦福斯坦福直线加速器中心、丰田研究所、麻省理工学院和华盛顿大学的电池科学家在 62 种化成方案中进行了 186 次充电和放电循环。当首次将大电流注入电池组时，电池实际上会损失部分锂含量——高达 30%，而传统的首次充电方法只会损失 9%。

报告称，这与制造商通常的做法相反，制造商通常使用低电流对电池进行首次充电。这使得该过程耗时，是电池制造的主要瓶颈之一。如果没有适当的化成，电池就无法按预期运行，因此化成是生产中必不可少的方面。但现在显然有一种方法可以节省时间，甚至可能延长电池的使用寿命。

有了这项新技术，由于初始电流过大会导致锂损失，因此“两个电极中都会有额外的顶部空间”。这最终将“有助于提高电池性能和使用寿命”。