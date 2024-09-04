重型卡车的电气化正在全球持续推进，更长的行驶距离现在已成为可能。

明年，沃尔沃将推出一款新型长续航版 FH Electric，一次充电可行驶 600 公里。这将使运输公司能够在跨地区和长途路线上使用电动卡车，并且无需充电即可行驶一整天。新款沃尔沃 FH Electric将于 2025 年下半年上市销售。“我们的新款电动旗舰车型将是我们众多电动卡车系列的一个很好的补充，并且能够实现长距离零排放运输。对于卡车年行驶里程高且坚定致力于减少二氧化碳排放的运输公司来说，这将是一个绝佳的解决方案，”沃尔沃卡车总裁罗杰·阿尔姆 (Roger Alm) 说道。

600 公里续航里程的推动力是沃尔沃的全新传动系统技术，即所谓的电子轴，它为车载电池容量的大幅增加创造了空间。更高效的电池、进一步改进的电池管理系统和动力系统的整体效率也有助于延长续航里程。

沃尔沃卡车是中型和重型电动卡车领域的全球领导者，其产品组合中有八种电池电动车型。广泛的产品系列使城市和区域配送、建筑、废物管理以及即将推出的长途运输成为可能。迄今为止，沃尔沃已向全球 46 个国家的客户交付了 3,800 多辆电动卡车。

“运输业占全球碳排放量的 7%。电池电动卡车是减少气候足迹的重要工具。电动卡车除了带来重要的环境效益外，还为卡车司机提供了更好的工作环境，噪音和振动水平也大大降低，”Roger Alm 说道。

沃尔沃卡车采用三条路径技术战略，推动向无化石燃料运输的过渡，以实现到 2040 年实现净零排放的目标。三条路径技术方法建立在电池电动、燃料电池电动和使用绿色氢、沼气或 HVO（氢化植物油）等可再生燃料的内燃机的基础上。