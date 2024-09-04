沃尔沃卡车继续推出电动卡车充电新服务。最新推出的充电管理服务可实现在家充电的高效性。

沃尔沃卡车的新服务“充电管理”使运输公司能够高效地管理其电动卡车在自家仓库的私人充电。该服务有助于提高生产率和正常运行时间，确保车队中的卡车有足够的电量用于计划的运营，并减少计划外的充电次数。

在该平台上，运输商可以制定充电计划，确定车辆何时开始充电并达到满电状态。计划出现偏差时会通知用户，以避免电池电量不足。该服务提供卡车充电过程的视觉概览，显示电池电量和充电状态。车辆和充电器的充电会话报告可供跟进。

“充电是电动卡车运营的关键环节。作为一家运输公司，您需要确保卡车在下一次运输任务时已充满电并准备就绪。跟踪充电过程也很重要，以便能够查看是否存在偏差。这项服务可以帮助运输商解决所有这些问题，”沃尔沃卡车电动汽车服务负责人 Johan Östberg说道。

Volvo Open Charge 提供三步轻松的公共充电服务：查找、预订、充电

去年，沃尔沃卡车推出了 Volvo Open Charge，这项服务旨在让道路上的充电更加可预测和可靠。Volvo Open Charge 可帮助卡车司机找到并进入公共充电站。在与沃尔沃有合作关系的充电站，可以通过该工具支付充电费用。

在不久的将来，通过该工具预订充电时间将成为可能，这将使运输商能够优化其充电计划。沃尔沃开放式充电服务已在瑞典和荷兰推出，欧洲其他国家和世界其他地区也将陆续推出。

充电管理和沃尔沃开放式充电都是沃尔沃互联 (Volvo Connect) 的一部分，沃尔沃卡车为所有客户提供数字服务的界面。