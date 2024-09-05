动点出海获悉，有越南媒体日前报道称，在越南经营了6年之后，Gojek宣布，将于本月16日停止在该市场地区的运营。

Gojek方面表示，这一决定是在母公司GoTo评估其在越南的市场地位后做出，目的是为了加强业务运营并契合公司的长期增长战略。

作为背景，18年时，Gojek曾以GoViet品牌进入越南，并在20年时与Gojek品牌合并。据介绍，在当地，Gojek对外提供的业务包括两轮车（GoRide）/汽车（GoCar）网约车、食品配送（GoFood）以及快递（GoSend），业务地区范围覆盖胡志明市、河内、平阳和同奈省。

值得一提的是，据悉，Gojek本次宣布退出越南市场也正值其在越南的业务扩张近一年之际——去年 10 月，Gojek曾宣布将业务扩展到平阳省和同奈省（这两个省份均为胡志明市的邻近城市）。

另一方面，有数据指出，今年第二季度期间，越南业务仅占GoTo总交易额不到 1%的份额。因此，退出该市场预计并不会对其财务状况造成太大影响。

从这一点出发，根据一份调研显示，近42%的越南用户喜欢通过Grab呼叫摩托车网约车，其次是Be（32%）和Xanh SM（19%）。相应的，只有7%的受访者表示会经常使用Gojek。

据悉，Gojek此前已于21年退出泰国市场，转而专注于本土（印尼）和新加坡市场。

有研究预测，今年底，越南的网约车服务市场规模预计将达8.8亿美元，而这一数字有望在29年时增长到21.6亿美元。