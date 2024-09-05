Curvv.ev 是印度本土品牌推出的首款 SUV 轿跑车，塔塔汽车因此将其定位为一款高端产品，面向注重风格和技术的客户。Autocar India在早期报告中称，新车型的设计表明，它本质上是 Tata Nexon.ev 的加长版，车身风格更符合空气动力学。

塔塔汽车出售两种型号的 Curvv.ev – 45 和 55 – 均配备一个永磁同步电机 (PMSM)，仅驱动前轮。45 型号的 PMSM 功率为 110 千瓦，扭矩为 215 牛米，55 型号的 PMSM 功率为 123 千瓦，扭矩为 215 牛米。45 型号从 0 加速到 100 公里/小时仅需 9 秒，而 55 型号则需 8.6 秒。

塔塔汽车为 Curvv.ev 配备了换挡拨片，让客户可以调整再生制动的强度。他们可以从三个级别中进行选择，甚至可以关闭该功能。该公司在基本款中使用 45 kWh 电池组，在基本款中使用 55 kWh 电池组，这解释了变体命名法。前者的 MIDC 续航里程为 430 公里，后者为 502 公里，尽管塔塔汽车披露的实际预期分别为 330-350 公里和 400-425 公里。

塔塔汽车尚未透露这两款电池组的电池化学成分，但提到 55 kWh 版本使用方形电池。该公司表示，客户可以在大约 40 分钟内将两款电池组的电量从 10% 充电至 80%，其中 45 kWh 电池组使用 60 kW+ 直流充电器，55 kWh 电池组使用 70 kW+ 直流充电器。两款电池组均支持车辆对负载 (V2L) 和车辆对车辆 (V2L) 双向充电应用。

Curvv.ev 长 4,310 毫米，宽 1,810 毫米，高 1,637 毫米，轴距为 2,560 毫米。45 款车型的离地间隙为 190 毫米，55 款车型的离地间隙为 186 毫米。后者可能看起来更实用，因为它的续航里程更长，但考虑到印度糟糕的道路条件，前者更适合日常通勤。

在设计方面，Curvv.ev 的外观略显另类。虽然这款 EV 动力十足，而且由于离地间隙高而显得强劲，但比例似乎略有偏差。此外，在曲线型 SUV 轿跑车上，前后灯明显呈尖角，温室的棱角也类似，看起来相当奇怪。

塔塔汽车为 Curvv.ev 配备了许多引人注目的外部功能，例如带有迎宾和告别动画的顺序式 LED 日间行车灯、电动开启式充电端口门、带迎宾灯的齐平门把手、18 英寸合金轮毂以及带顺序式后转向指示灯的连接尾灯。另一个外部亮点是同级首创的手势激活电动尾门。打开后，客户可以使用 500 升的行李箱空间，通过折叠后排座椅，可以将其扩展到 973 升。这款小型电动车还配备了一个储物空间为 11.6 升的前备箱。

全景天窗让客户在 Curvv.ev 优雅的车厢中感受到更高的空间感。塔塔汽车还为这款电动车配备了 10.25 英寸数字仪表盘、12.3 英寸触摸屏信息娱乐系统、通风前排座椅、6 向电动调节驾驶员座椅、可倾斜后排座椅，以及其他多种舒适设施和先进技术功能。

塔塔汽车还在 Curvv.ev 中配备了许多先进的驾驶辅助系统，包括带启停功能的自适应巡航控制 (ACC) 和自适应转向辅助 (ASA)、车道保持辅助 (LKA)、车道变换警报 (LCA)、前方碰撞警告 (FCW)、交通标志识别 (TSR)、超速警报 (OSA) 和后方交叉交通警报 (RCTA)。此外，该公司还为这款电动汽车配备了盲点检测 (BSD) 系统和 360 度摄像头系统。其中许多安全技术在印度大众市场领域仍属新颖之物，并引起了巨大的营销热潮。