沃尔沃汽车旗舰电动 SUV EX90现已上市。首批车辆正在运往美国和欧洲的零售商，预计将于 9 月底前开始向客户交付。

沃尔沃计划在 2024 年第四季度和 2025 年第一季度逐步扩大向更多市场的交付。

EX90 基于沃尔沃的新一代技术，采用纯电动设计，续航里程可达 600 公里。它旨在成为沃尔沃有史以来最安全的车型，配备了新一代被动和主动安全技术以及由一组先进传感器驱动的软件。

作为第一款采用核心系统驱动的沃尔沃汽车，EX90 也代表了公司的范式转变。

车载 AI 计算机基于 NVIDIA DRIVE 平台构建。该核心系统与 Qualcomm Technologies, Inc. 的 Snapdragon Cockpit 平台以及沃尔沃汽车工程师内部开发的软件无缝协作，运行车内的关键功能，包括安全、信息娱乐和电池管理。因此，汽车体验更加灵敏和便捷。

EX90 天生智能，内置 Google 互联功能，配备一系列传感器，包括雷达、摄像头和 Luminar 提供的激光雷达，以增强安全性。通过传感器的数据收集，加上始终在线的 5G 连接和定期的无线软件更新，我们可以不断改进汽车的功能并随着时间的推移不断增强其功能。换句话说，EX90 旨在与您一起成长和发展。

EX90 还设计用于双向充电，使客户能够为更可持续的能源网做出贡献。

沃尔沃汽车致力于持续改进，通过定期的无线软件更新来增强 EX90 的特性和功能。