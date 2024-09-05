沃尔沃曾表示，到 2030 年，沃尔沃将只销售电动汽车。三年多前，沃尔沃降低了电动汽车的目标。

沃尔沃表示，它仍致力于长期电气化。自三年前制定（现已放弃）2030 年目标以来，该汽车制造商已推出五款全电动车型：EX40、EC40、EX30、EM90和EX90。

该汽车制造商表示，改变战略的原因是“市场条件和客户需求的变化”。他们的目标是到 2030 年，“电动汽车”占全球销量的 90% 至 100%，即纯电动汽车和插电式混合动力汽车。“如果需要，剩下的 0-10% 将允许销售有限数量的轻度混合动力车型，”沃尔沃补充道。

该公司并未提及电动汽车和插电式混合动力汽车之间的更精确细分。2024 年第二季度，沃尔沃汽车的纯电动汽车占比为 26%，包括插电式混合动力汽车在内，这一比例甚至达到 48%。吉利子公司预计，到 2025 年，电动汽车的比例将达到 50% 至 60% 之间——考虑到 2024 年第二季度的 48%，这个目标并非不切实际。

这家瑞典公司和吉利子公司呼吁“政府出台更强大、更稳定的政策来支持向电气化的过渡”，并表示，取消对电动汽车的激励措施以及在某些市场对电动汽车征收关税已经造成了“额外的不确定性”。此外，沃尔沃表示，电动汽车充电基础设施的推出“比预期的要慢”。