随着沃尔沃向全电动化转型，汽油动力车型将继续在其产品线中扮演重要角色。改款后的沃尔沃 XC90展示了这些车型的发展方向，表明即使EX90占据主导地位，XC90 也不会落后。

重新设计的格栅采用“抵消板条”设计，并对沃尔沃的对角格栅条进行了新的改进，为汽油驱动的沃尔沃汽车带来了全新的面貌。采用 15 段矩阵 LED 技术的纤细前大灯和改进的主动远光灯系统提高了可见度。

虽然外观变化相对较小，但最显著的更新是在内饰方面。XC90 继承了EX90和EX30电动车的全面界面改造，采用更大的触摸屏系统，兼容各种智能手机应用程序和无线更新。内饰还拥有更水平的仪表板布局、再生材料和改进的照明。

尽管进行了升级，XC90 的尺寸基本保持不变。它将提供六座和七座布局，并配备全景天窗和 PM2.5 空气过滤器。

虽然定价尚未完全披露，但沃尔沃已确认XC90将提供 Plus 和 Ultra 版本，并可选择绗缝 Nordico 或人字形编织内饰、Harman Kardon 高级音响和 Bowers & Wilkins 系统等。

XC90 T8 是沃尔沃的顶级插电式混合动力车，提供电力和汽油动力的混合。它配备 14.7 千瓦时的可用电池组，可提供约 33 英里的电动续航里程。其他可用的动力系统包括基础版 B5、B6 和采用 48 伏轻度混合动力技术的 B6。

车内气候预调节、更高输出的车载充电器以及即插即充兼容性为插电式混合动力车主带来了更大的便利。