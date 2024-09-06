据彭博社报道，苹果已批准腾讯微信最新版本登陆即将发布的 iPhone 16 系列手机，为双方就应用内购费用问题的持续谈判争取了更多时间。

据知情人士透露，苹果本周批准了 iOS 版微信更新，新版本在朋友圈和直播功能方面进行了优化。这一决定有望平息中国市场对苹果与腾讯就应用商店费用争议可能升级的猜测。

双方分歧的焦点在于微信小游戏平台。报道称苹果要求腾讯屏蔽小游戏中的外部支付链接，并停止开发者利用平台内置消息功能引导用户使用其他支付渠道，从而保证能够抽成 30%。苹果还要求腾讯完全禁用游戏内消息传递，但腾讯以过于激烈为由拒绝了这一要求。

知情人士称，腾讯仍在与苹果讨论后续更新的潜在方案。苹果代表拒绝置评，而腾讯则没有回复通过电子邮件发送的询问。

据此前报道，对于“苹果税”，腾讯管理层在 8 月举行的 2024 年第二季度财报会上曾进行回应：“目前我们并未通过应用内交易在 iOS 上实现小程序的货币化。我认为，如果这种货币化能够实现，这不仅符合我们的利益，也符合苹果的利益，更符合游戏开发者和用户的利益。但我们希望能在经济上可持续且公平的条件下实现这一目标。因此，这个讨论正在进行中，我们希望能达成一个积极的结果，因为这将是一个三赢的局面。”