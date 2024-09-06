宝马与丰田合作后，计划于 2028 年推出首批量产燃料电池电动汽车 (FCEV)。

该集团采取“技术开放”的方式为客户提供各种出行选择。在包括其自身在内的所有人都押注电动汽车的时代，该集团正致力于推进氢燃料电池技术。

宝马集团董事会主席奥利弗·齐普策 (Oliver Zipse) 称这款即将上市的汽车是“汽车技术的里程碑”。他表示，这款汽车将“以氢为动力，以我们的合作精神为驱动力”。

或许有些为时过早，齐普策自信地表示，这将“预示着燃料电池电动汽车需求大幅增长的时代的到来”。

丰田汽车公司总裁兼董事会成员（代表董事）佐藤浩二表示，公司计划与宝马和其他各行各业的合作伙伴携手，“实现氢能源支持社会的未来”。他还谈到了两个品牌在“技术开放”和“多途径实现碳中和”方面的共同信念。

宝马与丰田将联合开发乘用车动力系统，核心燃料电池技术也将在商业应用上产生协同效应。

该技术将应用于宝马和丰田的车型，为客户提供更多的FCEV选择。

在对BMW iX5 氢动力试点车队进行测试之后，宝马正在为 2028 年批量生产搭载氢动力系统的汽车做准备。宝马表示，这些车型将融入其产品组合中，以便现有车型可以提供氢燃料电池驱动系统选项。

尽管目前加氢站数量稀少，但宝马和丰田支持扩大加氢站和电动汽车充电基础设施。两家公司还与企业合作，推动可持续氢气生产，包括建设低碳氢气生产、配送和加氢设施的企业。

宝马和丰田均表示，他们计划倡导政府和投资者建立支持氢动力汽车的框架，确保氢动力汽车在未来变得更加普及和具有经济可行性。