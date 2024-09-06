随着全球科技巨头纷纷涌入智能机器人行业，中国也希望在这一领域占据主流地位。近年来，智能机器人技术的快速发展吸引了大量投资和关注，各国企业积极研发创新，推动行业进步。中国凭借其强大的制造能力、丰富的人才资源和日益完善的技术生态，致力于在智能机器人领域实现突破。

中国政府也在政策层面大力支持智能机器人产业的发展，通过提供资金、技术和市场环境等多方面的支持，鼓励企业加大研发投入，推动产业升级。与此同时，中国的科技公司不断加强与高校和研究机构的合作，推动产学研结合，提升自主创新能力。在这一背景下，中国希望通过技术创新和市场拓展，逐步在全球智能机器人行业中占据重要地位，推动相关产业的可持续发展。

特斯拉在智能机器人领域持续布局

特斯拉的Optimus机器人是一个人形机器人，旨在模仿人类的动作和行为，设计高度约为5英尺8英寸（约1.73米），重约125磅（约57公斤）。它具备灵活的手臂和手指，能够执行多种任务，包括物品搬运、家务管理和协助工作。在工厂或家庭环境中，Optimus能够搬运物品，减轻人类的体力劳动；在日常生活中，它可以帮助完成清洁、购物等家务，减轻家庭负担；在制造业中，Optimus则可以与工人协作，执行重复性和危险性较高的任务，从而提高工作效率和安全性。

特斯拉在自动驾驶技术方面的积累为Optimus的开发提供了强大的技术支持。机器人将使用特斯拉的AI芯片和深度学习算法，使其能够理解和适应周围环境。通过传感器和摄像头，Optimus能够实时感知周围的物体和人类，并做出相应的反应。这种技术基础不仅使得Optimus具备了较高的智能水平，还为其在复杂环境中的应用奠定了基础。

此外，特斯拉的智能机器人在多个领域中展现出广泛的应用潜力。在制造业中，Optimus可以与生产线上的工人协作，执行装配、检验等任务，提升生产效率。在医疗领域，机器人能够帮助搬运病人、分发药物，甚至在手术中提供辅助。在家庭环境中，Optimus可以作为智能助手，帮助老人和残疾人完成日常生活中的各种任务。这些应用场景不仅展示了Optimus的多功能性，也预示着智能机器人在未来生活中的重要角色。

苹果公司希望智能机器人业务后来居上

据报道，苹果公司正在开发类人机器人，并计划推出可与特斯拉机器人技术相媲美的先进人工智能机器。彭博社的马克·古尔曼透露了这一雄心勃勃的项目，该项目可能为苹果公司开辟新的途径，使其能够超越传统产品线，与特斯拉展开竞争，后者在先进的类人机器人领域处于领先地位。

苹果的机器人计划最早于 4 月传出，计划探索各种形态，包括桌面设备、移动机器人和人形机器人。该项目由苹果技术副总裁 Kevin Lynch 牵头。Lynch 与硬件工程机器人团队密切合作，并从以色列理工学院等知名机构招募顶尖专家。

古尔曼在 8 月 25 日的一条推文中透露，苹果机器人项目的一个关键特征是开发一种新的人工智能驱动的个性。这个先进的系统比苹果当前的数字助理 Siri 更为复杂。新的人工智能个性有望为用户提供更人性化的界面，使他们能够轻松地与机器人互动。

虽然这些项目的具体时间表尚不清楚，但古尔曼表示，苹果的第一款机器人产品可能是一款桌面设备。据报道，这款设备的代号为 J595，可能配备机械臂，预计将于 2026 年或 2027 年左右首次亮相。该机器人可以将类似 iPad 的显示屏与摄像头相结合，提供诸如视频通话或食谱查看的屏幕调整等功能。

苹果进军机器人领域正值该公司寻求新的增长机会之际。随着Apple Car 项目被搁置，以及人们对 Vision Pro AR 耳机的褒贬不一的反应，机器人技术可能成为苹果创新的下一个前沿。

海外科技公司蜂拥而至布局智能机器人领域

在智能机器人领域，几家海外科技公司积极布局，推动行业的发展。谷歌（Google）通过其子公司波士顿动力（Boston Dynamics）推出了多款先进机器人，如Spot和Atlas，专注于动态运动和灵活性，展示了其在高端机器人技术上的实力。亚马逊（Amazon）则在仓储和物流中广泛应用机器人技术，同时将其整合进智能家居产品中，例如Echo Show，提升了用户的智能体验。

微软（Microsoft）利用其Azure云平台和人工智能技术，支持开发者构建智能机器人，推动机器人技术在各行业的应用，助力数字化转型。英特尔（Intel）专注于为机器人提供高性能处理器和AI解决方案，推动机器人在各个领域的智能化，提升运算能力和效率。

在智能机器人领域，英伟达（NVIDIA）也展现了其强大的技术实力。英伟达通过其先进的图形处理单元（GPU）和人工智能平台，推动了机器人技术的发展。公司在多个展会上展示了多款机器人，强调其在深度学习、计算机视觉和自动化方面的应用。

英伟达的机器人解决方案包括用于自动驾驶、无人机和工业机器人等领域的技术。通过其Jetson平台，英伟达为开发者提供了强大的计算能力，使得机器人能够进行实时数据处理和环境感知。此外，英伟达还与多家企业和研究机构合作，推动机器人技术的创新和应用，进一步巩固了其在智能机器人领域的领导地位。

这些公司通过技术创新和市场拓展，积极推动智能机器人行业的发展，形成了激烈的竞争格局，预示着未来智能机器人的广泛应用和持续进步。

宇树科技的智能机器人走在国产前列

宇树科技也打造了人形机器人H1、四足机器人Go2。H1于2023年正式发布，是全球首款拥有原地后空翻能力的全尺寸电驱人形机器人，身高约180厘米，体重约47公斤。H1的移动速度每秒可达3.3米，创下了世界纪录。它采用360°全景深度感知技术，能精确感知周围环境深度信息。髋关节、膝关节和踝关节为每条腿提供了五个自由度，肩关节和肘关节为每只手臂提供了四个自由度。H1还配备了宇树自主研发的关节电机，最大关节扭矩可达360N·m，支持其完成复杂动作，适应不同地形和行走状态。

Go2采用了先进运动控制，能轻松完成比心、握手、跳舞等多种基础动作。宇树也持续为其添加智能化和有趣的AI交互功能，通过大规模AI模拟训练，Go2掌握了倒立行走、空翻、爬楼梯等先进步态。在大语言模型的加持下，机器狗还能化身百科全书，能够流畅地进行中英文聊天。

优必选科技带来通用人形机器人母平台“天工”

优必选科技联合小米机器人、京城机电等行业领军企业和机构共同成立的北京人形机器人创新中心，标志着中国在智能人形机器人领域的进一步发展。该中心的成立旨在推动人形机器人技术的创新与应用，促进相关产业的协同发展。

在这一背景下，创新中心正式发布了自主研发的通用人形机器人母平台“天工”。“天工”平台具备多项先进技术，能够实现6km/h的稳定奔跑，展现出其在运动能力和稳定性方面的卓越性能。这一速度使得“天工”能够在多种环境中灵活移动，适应不同的应用场景。

“天工”平台的设计不仅注重运动能力，还强调智能交互和自主决策能力。它配备了先进的传感器和人工智能算法，能够实时感知周围环境，进行自主导航和任务执行。这使得“天工”在服务、教育、娱乐等领域具有广泛的应用潜力。

通过与小米机器人、京城机电等企业的合作，北京人形机器人创新中心将整合各方资源，推动人形机器人技术的研发和产业化，助力中国在全球智能机器人领域的竞争力提升。未来，随着“天工”平台的不断完善和应用推广，预计将为人形机器人行业带来新的机遇和挑战。

智元机器人推出智能机器人“智元远征A1”

智元机器人推出的通用型具身智能机器人“智元远征A1”是一款具有高度智能化和灵活性的人形机器人。它具备行走、跑步、转身等多种运动能力，能够适应不同的环境和任务需求。该机器人配备了多种传感器，包括摄像头、激光雷达和触觉传感器，使其能够实时感知周围环境，进行自主导航和避障。

“智元远征A1”具备先进的人工智能技术，能够进行自然语言处理和语音识别。这使得它能够与人类进行流畅的互动，理解指令并作出相应的反应。用户可以通过语音或触控与机器人进行交流，提升了使用的便利性和互动性。

“智元远征A1”适用于多种场景，包括教育、服务、医疗和家庭等。在学校中，它可以作为教学助手，帮助学生进行互动学习；在医疗环境中，提供陪护和信息咨询服务；在家庭中，执行简单的家务任务，提升生活便利性。此外，该机器人还可以在商业场所中提供导览和客户服务，增强用户体验。

“智元远征A1”结合了先进的机器学习和计算机视觉技术，使其具备较强的自主学习能力。通过不断的学习和适应，机器人能够优化其行为和决策，提高工作效率。智元机器人计划持续优化和升级该平台，推动其在更多行业的应用，助力智能机器人技术的普及和发展，展示了智能机器人在多领域应用的潜力。

傅利叶首款全尺寸人形机器人GR-1

傅利叶于2023年推出了首款全尺寸人形机器人GR-1，并成功实现量产交付。经过一年的快速发展，GR-1在环境感知、仿真模型和运动控制优化等方面取得了显著进步。傅利叶首次将纯视觉方案应用于人形机器人，结合了BEV、Transformer和OCC技术，利用RGB摄像头采集的数据生成全局环境视图，从而全面感知和理解周围环境。

研发团队在仿真环境中对GR-1进行训练，并将训练好的模型迁移到现实世界。仿真环境不仅安全可控且成本低，显著加快了算法的迭代速度，同时降低了研发成本。通过远程遥控采集人类的动作数据，团队能够训练和改进仿真模型，使GR-1能够模仿人类的运动，完成跳舞、打鼓和放置物品等日常动作。

在模型训练过程中，研发团队采用强化学习算法，通过大量的试错学习不断优化机器人的运动控制策略。这使得GR-1能够在户外复杂地形上，如草地、不平坦的路面和泥泞的斜坡，顺利行走，实现稳定且自主的运动控制表现，为机器人在实际应用中的高效作业奠定了坚实的基础。

总结：

早在2021年，中国的“十四五”规划纲要就将机器人产业置于重要位置，强调了其在国家发展中的关键作用。由工业和信息化部、国家发展改革委等十五个部门联合发布的《“十四五”机器人产业发展规划》明确提出，到2025年，中国要成为全球机器人技术创新的源头、高端制造的聚集地以及集成应用的新高地。

进入2023年，随着人工智能大模型技术的快速迭代，“人形机器人”这一热词频繁出现在国家及相关部委的文件中。特别是在10月，工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》中指出，到2025年，我国将初步建立人形机器人创新体系；到2027年，人形机器人技术的创新能力将显著提升，综合实力达到世界先进水平。

在这一背景下，中国希望通过持续的技术创新和政策支持，推动人形机器人产业的发展，力争在全球范围内取得领先地位。通过构建完善的创新生态系统和加强国际合作，中国致力于在智能机器人领域实现突破，推动相关技术的进步和应用的普及。