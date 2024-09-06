大疆正式发布了新一代 DJI Neo 掌上 Vlog 无人机，标准版（不含遥控器）1299 元，畅飞套装 2299 元（含遥控器、三块电池、双向充电管家、桨叶保护套）。

据介绍，DJI Neo 仅有 135 克重，主打简单易用，这也是 DJI 迄今最轻、最小的无人机。

大疆发布旗下最轻、最小无人机 DJI Neo：仅 135 克重，1299 元起

参数方面，这款无人机采用了 1/2 英寸图像传感器，可实现 1200 万像素照片拍摄，内置 22GB 存储空间，可存储约 40 分钟的 4K / 30fps 视频或 55 分钟的 1080p / 60fps 视频，续航约 18 分钟。

这款产品搭载 AI 智能算法，支持 AI 智能跟拍，且针对骑行、滑滑板、登山、徒步等场景提供了适配，支持渐远、环绕、冲天等多种智能拍摄模式。

它还支持 Wi-Fi 直连手机，无需遥控器即可使用 DJI Fly App 进行操控，而且还支持在 App 内设置跟拍角度与距离。

此外，App 还支持语音唤醒，识别唤醒词“Hey Fly”后，将唤醒 Neo 并启动语音控制功能，让 Neo 执行你发出的飞行指令，可控距离 50 米。

新机可以搭配 DJI RC-N3、N2 或 RC 2 使用，支持最远 10 公里图传，还可以搭配飞行眼镜 3、穿越摇杆 3 使用，体验 FPV 的花飞、室内飞行等等。