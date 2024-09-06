现在，您可以使用 Google 的虚拟试穿工具虚拟试穿礼服。该工具的生成式 AI 可显示褶皱、阴影和悬垂等细节。

继去年推出上衣虚拟试穿工具后，谷歌进一步扩展了该功能。现在，谷歌购物图表上的数百个品牌的连衣裙可供试穿，包括 Boden、Straud、SIMKHAI、Maje 等。

要开始虚拟试穿，请搜索礼服并点击带有“试穿”徽章的款式。顾客可以看到礼服穿在各种真实模特身上的效果，尺码从 XXS 到 XXXL 不等。选择一位体型与你相符的模特，如果你喜欢所看到的款式，请点击进入零售商网站购买商品。

该工具使用专为虚拟试穿 (VTO) 创建的生成式人工智能技术，该技术采用基于扩散的技术。该技术从头生成每个像素，从而创建出模特身上衣服的逼真图像。

制作这款工具并非一帆风顺。由于连衣裙比上衣覆盖更多的身体部位，细节也更多（从垂坠到长度，再到褶皱领子或全身印花等特征），因此对于 VTO AI 模型来说，连衣裙可能比较棘手。

谷歌现有的上衣模型丢失了连衣裙的关键细节。因此，研究团队开发了一种“渐进式训练策略”，即从低分辨率图像开始扩散，然后逐渐以更高分辨率进行训练。这确保了每个印花、褶皱和更精细的细节都清晰可见。

谷歌还意识到，由于连衣裙覆盖了更多的身体部位，因此在“擦除”和“替换”连衣裙时，往往会弄脏模特的面部特征或掩盖身体细节。

为了防止这种情况发生，该公司开发了 VTO-UNet 扩散变换器 (VTO-UDiT) 来隔离和保留重要特征。这提供了一个虚拟“模板”，可以在人身上重新训练 AI 模型，确保他们的脸部和身体细节不会丢失。

本月，模特们将登上纽约时装周的 T 台。继 SIMKHAI 9 月在纽约举行的时装秀之后，谷歌将为购物者提供虚拟试穿该系列精选连衣裙的机会，并向该品牌预订。购物者可以在 Google 上搜索“SIMKHAI 连衣裙”，然后找到“试穿”图标即可开始。