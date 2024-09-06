自 2021 年以来，雷诺推出了许多独特的创意项目，重新审视其卓越的传统和现已成为流行文化一部分的标志性车型。

这些项目证明了该品牌融合传统、设计和创新的能力，同时也为当代设计师创造了一个具有巨大表达空间的独特游乐场。雷诺现已邀请同代最前卫的设计师之一奥拉·伊托 (Ora Ïto) 发挥创意天赋，重塑雷诺 17 的美学，为这款历史悠久的汽车打造大胆而现代的诠释。

2021 年，作为雷诺 4 六十周年庆典的一部分，该品牌邀请设计师 Mathieu Lehanneur 重新设计其标志性车型。成果是 SUITE N°4，一个类似于游牧酒店套房的原创概念。

2022 年，雷诺与设计师 Pierre Gonalons 联手，以令人惊叹的电动展示车 5 Diamant 原型车庆祝 R5 五十周年。对必备城市汽车的全新诠释。

2023年，雷诺推出了由荷兰著名设计师和艺术家萨宾·马塞利斯（Sabine Marcelis）创作的Twingo电动展示车。

今年，雷诺将展示品牌设计师与 Ora Ïto 的原创合作。他们的目标是基于传奇的雷诺 17 打造一款独特的改装展示车。

“重新审视像雷诺 17 这样的标志性车辆是一项特别令人兴奋的挑战。与雷诺合作，我能够表达我的艺术愿景，以我自己的形象创作雕塑，”设计师 Ora Ïto 说道。

“R17 restomod 由 Ora Ïto 重新诠释，与我们将传统与创新相结合的方法完美契合。R17 是流行文化的一部分，以其前卫的设计和大胆的个性成为 20 世纪 70 年代的标志。这个项目在庆祝雷诺最初的标志性设计的同时，通过新功能赋予其现代气息，以创造超越世代的体验。在雷诺，我们很自豪能与 Ora Ïto 等大胆才华横溢的设计师合作，重新设计我们的标志性车型，同时保持品牌精神，”雷诺品牌首席品牌官兼副总裁 Arnaud Belloni 表示。

R17 electric restomod x Ora Ïto 是一款非常现代的汽车。前照灯采用四个带圆角的矩形模块形式，而尾灯则形成一条条形。它的后部还配备了全电动 270 bhp 动力系统。

碳纤维底盘搭配齐平的线条，重量仅有 1.4 吨。银河棕色车身颜色是专为该展示车开发的原创色调。

R17 拥有真正的旅行车的所有内饰特征，具有独特的驾驶位置、舒适的座椅、全套设备和细致的饰面。 Restomod 版本保留了原有的舒适度标准，同时对仪表板和中控台进行了一些更改。座椅围绕原有的“花瓣”结构进行了重新设计，新的内饰灵感来自室内设计领域：棕色织物采用精致美利奴羊毛的混色缎子，米色织物采用细长而厚的轻质羊毛圈圈。作为一款现代车辆，R17 electric restomod x Ora Ïto 配备了一个带有当前雷诺图形环境的中央屏幕和方向盘后面的四个小型几何屏幕，灵感来自原始车型的表盘。