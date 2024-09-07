在 Apple Store 应用程序和网络上的各个地方，苹果都在宣传 Mac 是“最好的人工智能 PC”。值得注意的是，该公司在这次广告中还直接瞄准了微软的 Copilot+ PC。

在苹果网站、苹果商店应用和其他地方的宣传中，苹果宣称“最好的人工智能电脑是 Mac”。该公司早在 3 月份推出新款 M3 MacBook Air 时就开始将 Mac 宣传为“世界上最好的人工智能消费笔记本电脑”。然而，随着 Apple Intelligence 的发布临近，苹果正在更进一步。

在Aaron Perris 在社交媒体上发布的这些新宣传片中，苹果宣称：

配备 M3 的 MacBook Air 的图形性能比 Copilot+ 电脑快 40%。因此，它非常适合视频编辑和玩图形密集型游戏。MacBook Air 的网页浏览速度也快 25%。

苹果是如何得出这些数据的？该公司表示，测试是在上个月进行的，比较了 M3 MacBook Air 和 Microsoft Surface Laptop 7th Edition。具体情况如下：

Apple 于 2024 年 8 月使用配备 Apple M3、8 核 CPU、10 核 GPU、16GB RAM 和 512GB SSD 的量产 15 英寸 MacBook Air 系统进行了此项测试。

Copilot+ PC 性能数据通过测试 15 英寸 Microsoft Surface Laptop 第 7 版 (3048A-2037) 获得，该笔记本配备 12 核 Snapdragon X Elite、Qualcomm Adreno GPU、16GB RAM 和 512GB SSD。

Speedometer 3.0 性能基准测试使用 macOS Sonoma 上的 Safari 17.5 和 Windows 11 Home 上的 Chrome 128.0.6613.113，采用 WPA2 Wi-Fi 网络连接。

性能测试使用特定的计算机系统进行，反映 MacBook Air 的大致性能。

Apple Intelligence目前处于开发者 Beta 测试阶段，首批功能预计将于今年秋季向公众推出。除了自己的 AI 工具外，苹果还表示Mac 非常适合“利用 AI 力量的生产力和创意应用程序”，包括 Pixelmator Pro、Woodnotes、Capcut 和……Microsoft Copilot。