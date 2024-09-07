全新领克Z10正式上市，指导价为20.28万元至29.98万元，限时优惠价起步于19.68万元，预计本月将陆续交付。

作为领克首款纯电动C级轿车，领克Z10在外观设计上时尚独特，空间舒适，并具备运动化的操控基因。该车基于The Next Day概念车打造，外形设计高度还原，采用家族式前脸设计，展现出极具辨识度的纯粹线条，彰显未来感。

在性能方面，领克Z10基于最新一代浩瀚架构，搭载800V双碳化硅高性能电驱系统，配合双电机四驱，提供810N·m的峰值扭矩，零百加速仅需3.5秒，最高车速超过250km/h。制动系统方面，配备大陆四活塞固定式卡钳和布雷博高碳制动盘，结合21寸米其林高性能轮胎，实现34.31m的制动距离，且在连续10次极限制动中性能不衰减。

车内空间方面，领克Z10的车身尺寸为5028×1966×1468mm，轴距达到3005mm，提供了4.8㎡的宽敞使用空间，后备厢容积为616L，能够轻松容纳全家出行的行李。内饰方面，搭载Nappa真皮云感零压座椅，前排座椅配备超大腿托，后排座椅的发泡厚度增加32%，提升了舒适性和支撑性，带来沙发般的放松体验。

在空气动力学方面，领克Z10设计了主动升降的隐藏式尾翼，车速超过70km/h时自动展开，以提升行驶稳定性；而在车速低于30km/h时则会自动收起。结合全车多处的风阻优化设计，领克Z10实现了0.198Cd的风阻系数，兼具功能性与美观。

领克Z10还配备智能双腔空气悬架，能够灵活调节车身高度和软硬度，有效控制车身姿态，兼顾舒适性与操控性。CCD连续可变阻尼电控减震系统确保了起步不仰头、制动不点头、飞坡不离地，带来人车合一的驾乘体验。

在安全方面，领克Z10针对正面柱碰、追尾碰撞和侧面柱碰等高风险事故进行了超纲测试，提升了安全标准。CLTC续航里程高达806km，最高充电功率可达460kW，最大充电倍率为4.5C，充电15分钟可增加续航573km。

智能驾驶辅助方面，领克Z10配备了30颗高性能感知硬件，NOA智能辅助驾驶系统覆盖了用户日常出行的全场景，高速NOA高阶智驾领航辅助功能在上市时即可使用，适用于全国范围。