据泄露消息称，苹果的 iPhone 16 Pro 可能是其首款以每秒 120 帧的速度录制 4K 视频的智能手机。

9to5Mac 的消息人士 称，新款高端iPhone 的 4K 帧率将是 15 Pro 的两倍，最高可达 60FPS。据报道，如果连接外部 USB-C 驱动器，您可以选择以 120FPS 的速度拍摄 4K ProRes 素材。

据称，该公司还将进行一系列小升级。QuickTake 视频（按住快门按钮开始录制）将从 1080p 升级到 4K。您可以消除风噪，也可以暂停和恢复录制。使用静态照片，您可以拍摄无损 JPEG-XL 照片以及用于 Vision Pro的空间照片。

业内人士称，苹果还在用 iPhone 16 Pro 测试 8K 视频。不过，目前还不确定这是否会成为出货机型。虽然主摄像头和（据报道已升级）超广角摄像头可以用 4800 万像素的传感器处理，但 1200 万像素的远摄镜头仍然只能拍摄 4K 视频。

这些联系信息还透露了更多有关传闻中的相机按钮如何运作的信息。

先前的报道暗示，电容式按键可让您轻按即可对焦，用力按即可拍摄，滑动即可调整曝光或变焦。不过，现在据说它可以与第三方相机应用配合使用，既可以启动它们，也可以拍照。

据非官方消息，iPhone 16 Pro 系列将比上一代产品进行几项关键升级，包括更大的 6.3 英寸和 6.9 英寸屏幕和更薄的边框、小型号上的 5 倍远摄镜头以及为Apple Intelligence加速的 A18 Pro 芯片。TrendForce 的分析师还预测，苹果可能会将小 Pro 的基本存储空间提高到 256GB，并将价格相应提高到 1,099 美元。

人们普遍认为，苹果将在9 月 9 日的“Glowtime”活动上推出 iPhone 16 系列、新款 Apple Watch 和新款 AirPods 。它还可能会提供至少部分主要软件更新的发布日期，例如 iOS 18 和 macOS Sonoma，并可能澄清 Apple Intelligence 何时发布。