韩国豪华汽车制造商Genesis宣布在其国内市场开始销售全新设计的 Electrified G80，这是三年来的首次车型更新。

这是Electrified G80自 2021 年 7 月首次亮相以来首次重新设计。该最新车型于 4 月 25 日在北京车展和 6 月 27 日在釜山国际汽车展上亮相，采用加长车身，并进行了多项设计和技术更新，为豪华电动轿车树立了新标准。

外观：极致运动优雅

全新设计的 Electrified G80 在最细微的细节上都进行了设计升级，体现了 Genesis 设计理念“运动优雅”的精髓。

前脸采用该品牌的 G-Matrix 格栅，具有新的渐变图案、扩大的进气口和双线微透镜阵列 (MLA) 前照灯。

充电口位于保险杠右上角，与 Crest Grille 更加无缝地融合在一起，只需轻触按钮即可打开和关闭盖子。其升级的内盖和照明散发出更精致的感觉，而端口内的加热功能可确保在任何天气条件下都能方便地充电。

侧面，新款 Electrified G80 的轴距加长至 3,140 毫米，比上一代长了 130 毫米，令人印象深刻。19 英寸专属轮毂的加入增强了车型的豪华感，并提高了空气动力学性能。

车辆后部经过改进，呈现出更简洁的保险杠设计，新的镀铬装饰贯穿车辆侧面和保险杠，打造出更加时尚的形象。

该车型有 10 种不同的外观颜色可供选择，包括独特的“马蒂拉蓝”和全新的“日内瓦银”。

内饰：高科技配置，营造轻松氛围

新款Electrified G80经过重新设计的内饰在宽敞的环境中融合了奢华感和高科技精致感，这主要归功于加长的轴距。

该车型比上一代车型长 130 毫米，后座乘客可享有 995 毫米的腿部空间，比上一代增加了 83 毫米，以及 950 毫米的头部空间，增加了 20 毫米。

27 英寸 OLED 显示屏将仪表盘和信息娱乐系统融为一体，并延伸至中央仪表板，驾驶员可以将屏幕分成两到三个部分。这样，他们就可以同时使用导航地图和访问自己喜欢的在线流媒体服务，而这一切都在一个屏幕上完成。

触摸式加热、通风和空调 (HVAC) 系统贴心地为驾驶员提供轻松的控制，而重新设计的水晶形线控换挡 (SBW) 和中央控制面板 (CCP) 确保比以前更舒适的抓握。

优质的 17 扬声器 Bang & Olufsen 音响系统配备真正的铝制扬声器罩，通过尖端的杜比全景声 (Dolby Atmos) 技术将辅助体验提升到新的水平。

其他内饰功能增强了新款 Electrified G80 整体舒缓氛围，包括环境情绪灯（其位置和亮度已重新调整）、重新设计的方向盘和后座绗缝门饰板。

新车型提供四种内饰颜色组合：“黑曜石黑色单色”、“本色驼色单色”、“普鲁士蓝色单色”和“灰/冰川白双色”。

第二排座椅，奢华与科技的碰撞

重新设计的 Electrified G80 是 Genesis 系列中首款配备 Chauffeur Mode 的电动车型，该模式通过优化扭矩和悬架设置，实现平稳加速和后座乘客舒适度。Chauffeur Braking Mode 专门针对液压制动控制系统进行调整，以实现更平稳的制动。

只需轻触屏幕，后座乘客就可以轻松地将座椅调整到至少 14 个不同的方向，最大倾斜角度可达 40 度。翼式头枕和舒适设置功能在长途旅行中尤其有用，可提供额外的放松。

第二排乘客还可以通过按下 EasyClose 按钮​​方便地打开和关闭车门，同时利用自动门帘享受隐私和遮阳。通过使用联网汽车后座驾驶舱 (ccRC)，他们可以在旅途中娱乐和消磨时间。

续航里程增加，驾驶乐趣增强

重新设计的 Electrified G80 采用了一系列技术改进，延长了其行驶里程。

目前，该车型配备了94.5千瓦时第四代电池，一次充电可行驶475公里（295英里）（基于韩国电动汽车认证标准）。

采用升级的前后悬架衬套，以减少道路振动并保持驾驶稳定性。

道路预览电子控制悬架 (Preview ECS) 功能可根据导航系统和其他来源的信息预先控制车辆行为，从而提高驾驶稳定性。电动辅助动态扭矩矢量 (eDTVC) 功能可在转弯时将扭矩分配到每个车轮，从而实现稳定而精确的转弯操控。

该模型的后轮转向 (RWS) 系统允许驾驶员协同前轴操纵后轮，从而有利于在狭窄空间或掉头时更平稳地操纵。

电动汽车主动声音设计 (e-ASD) 为电动汽车添加了两种独特的声音，让旅途更加令人振奋。为了进一步提高车内宁静度，车厢配备了更厚的四分之一和后玻璃面板，同时在第二排周围放置了额外的隔音材料。

“地平线”是重新设计的 Electrified G80 中的两种新发动机声音之一，其创作理念是从外太空观看地球地平线——根据驾驶条件提供宁静的宇宙声音和雄伟的加速感。“Heritage: Black”表达了 Genesis 受六缸发动机谐波结构启发的豪华驾驶体验。

e-ASD音响系统可调节20种音量，切换到运动模式时，音量会自动提高。

刀片集成的智能清洗喷射 (SMI) 可最大限度地减少清洗液喷洒造成的视线阻碍和外围污染，同时还可降低运行噪音。

重新设计的 Electrified G80 的其他便利和安全功能包括进入车辆时使用的指纹认证系统、前排座椅的加热控制台扶手、乘客座椅的集成记忆系统、带独立后座气流控制的 3 区 + 气候控制、数字钥匙 2 和手握检测方向盘。