科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.09.02-2024.09.08）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

自20年开启的东南亚科技互联网热潮以来，这一新兴市场地区见证了众多独角兽企业的出现。不过，不难发现，这些独角兽的聚集地往往会更多意味着是以庞大人口（市场）规模为著称的印尼，或者自身具备完善科技生态的新加坡。

在那些“经常出现在头条上”的区域之外，比如，把目光转向本栏目“并不那么常见”的地区之一的越南，据Tracxn统计，目前，越南一共有8家独角兽企业。而作为对比，Tracxn表示，当地的初创公司数量为超9400家。

相应的，再把目光转移到东南亚的两大科创热门地区——新加坡和印尼，根据Tracxn的数据，其独角兽企业的数量则分别达到了27家和14家，且二者的初创企业数量也各自为超3.38万家和超2万家。

这样的对比不可谓是不够显著。但也正如上文所述，无论是对风投机构还是创业人士而言，只有在基础相对成熟的地区，企业才能更为快速的成长——这是一个不可否认的事实，并且也是促进东南亚当前所呈现出的创业版图的最为主要的一大原因。

当然，对于东南亚来说，这一不断加速发展的创业生态也离不开其被更加加速的数字化进程的驱动：在东南亚众国的独角兽名单中，来自数字经济三架马车——电商、金融科技、物流领域的企业占据了其中的绝大多数。并且再以越南为例，据统计，除当地的老牌独角兽企业（也是当地的科技互联网巨头）VNG之外，越南的剩余7家独角兽几乎都是在21至22年左右突破估值门槛的。

于此，再把目光转移到这一进程“之前”，19年时，越南曾表示，希望在25年时，该国至少拥有5家独角兽企业。并且到30年，这一数字能够有望提升至10家——对比之下，当前的8家似乎也并不是一个“较小”的数字、甚至已经明显超出了当时的预期。

展望未来，就数字经济本身而言，有数据预测，25年期间，越南数字经济的总GMV规模预计将从23年的300亿美元增长至430亿美元，实现20%的复合年增长率——基于这一增速，越南也将同菲律宾一起并列东南亚增速第一。而从这一点出发，体现在独角兽层面，对越南来说，届时，这里也有望展现出一个更加“预料之外”的水平。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

名创优品全球最大门店于印尼开业，首日业绩118万：日前，名创优品全球最大门店——印尼雅加达Central Park旗舰店正式亮相，开启全球化超级门店新篇章。开业首日，该店销售额突破118万元人民币，创下名创优品全球门店单日销售新高。目前，在全球化战略的引领下，名创优品的海外市场呈现迅猛增长势头，财报数据显示，名创优品集团2024年上半年总营收同比增长25%至77.6亿元，其中，海外业务收入突破27亿，实现43%的同比增速，成为推动公司业绩增长的重要引擎。

曼谷保时捷设计大厦明年开工：据newatlas 9 月 2 日 报道，保时捷设计（Porsche Design）公司发布公告，计划在泰国首都曼谷建造一座以汽车为灵感的高楼，为富裕的汽车发烧友和他们的汽车收藏带来高端奢华的享受。该高楼称为曼谷保时捷设计大厦（Porsche Design Tower Bangkok），高达 95 米，是一座规模宏大的建筑。

长安汽车：泰国新能源基地预计明年 Q1 投产：9 月 4 日，长安汽车接受机构调研时表示，长安汽车首个海外基地“泰国新能源基地”正按照建设计划顺利推进，预计将在明年一季度正式投产。同时，公司正在论证中南美、欧洲基地建设，通过全球化助力新能源汽车快速、良性发展。

Gojek将退出越南市场：动点出海获悉，有越南媒体日前报道称，在越南经营了6年之后，Gojek宣布，将于本月16日停止在该市场地区的运营。Gojek方面表示，这一决定是在母公司GoTo评估其在越南的市场地位后做出，目的是为了加强业务运营并契合公司的长期增长战略。

英特尔确认马来西亚槟城先进封装厂新建计划未发生变化：据悉，马来西亚当地媒体 The Malaysian Insight 日前报道表示，英特尔发言人称，英特尔在马来西亚槟城峇六拜建设新先进封装工厂的计划并未发生改变。

英特尔发言人指出：“马来西亚仍将是一个重要的市场，因为我们在这里有着悠久而自豪的历史。”

越南独角兽VNG称正面临当地调查：据外媒指出，越南独角兽VNG透露，公司当前正在接受胡志明市警方的调查。VNG没有透露调查的性质以及调查将持续多长时间。不过，VNG表示，在调查期间，该公司“将继续积极配合当局”，并且公司的运营仍保持正常。

作为背景，媒体称，VNG被认为是越南最有前途的科技初创公司之一。媒体指出，此前，VNG曾计划在美上市。不过该公司却在今年1月撤回了在美国IPO的注册。

投融资

中小微企业贷款平台Validus获得5000万美元融资：Validus成立于2015年，主要通过其一站式金融解决方案为东南亚地区的中小微企业（SMEs）提供融资借贷服务，服务覆盖印尼、新加坡、泰国以及越南。

道路救援服务商Bateriku获得740万美元融资：Bateriku成立于2014年，公司早年主要致力于为汽车提供电池更换服务。经过多年发展后，Bateriku已将业务扩展至包含电池更换/回收、补胎/换胎、拖车等一系列的道路救援服务领域。