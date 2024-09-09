苹果一直声称其高端 iPhone 智能手机具备一定程度的防水性能，可以承受一定深度的清水浸泡。然而，当用户因意外进水导致手机损坏时，苹果却拒绝提供保修服务。

近日加拿大魁北克省的一名律师 Joey Zukran 对苹果提起诉讼，指控其在广告中宣传 iPhone 的防水功能，却在保修条款中不承担进水损坏的责任。Zukran 希望将此案转为集体诉讼，以代表更多受损的消费者。

原告是一名 19 岁的学生，她在墨西哥旅行时，手机不慎落入泳池中。尽管苹果在广告中宣称 iPhone 可以承受一定深度的清水浸泡，但原告的手机在接触水后却变得无法使用。当她将手机送至苹果售后服务中心时，被告知由于进水而无法保修。

Zukran 律师认为，苹果的保修条款与广告宣传存在矛盾，违反了消费者权益。他表示，许多用户都遇到了类似的情况，苹果拒绝维修。Zukran 要求苹果撤销保修条款中关于进水损坏不在保修范围内的规定，并赔偿那些因进水而需要维修或购买新手机的用户。此外，他还要求苹果向每位集体诉讼成员支付 500 美元的额外赔偿。

这不是 Zukran 第一次对苹果提起诉讼。2018 年，他曾成功起诉苹果，要求其解决 iPhone 电池保修问题。

除了加拿大，美国和意大利用户也曾对苹果关于 iPhone 防水功能的宣传提出质疑。2022 年，美国一名法官驳回了针对苹果的集体诉讼，认为原告未能提供足够的证据证明手机损坏是由进水导致的。2020 年，意大利监管机构对苹果处以 1200 万欧元的罚款，指责其夸大 iPhone 防水性能，未明确说明防水性能仅在实验室条件下才能达成。

如果苹果最终败诉，可能会对整个行业产生重大影响。这将迫使手机厂商在保修条款中涵盖水损情况，从而更好地保护消费者的权益。