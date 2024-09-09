微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）已斥资数百亿美元，资助他认为将塑造未来的技术项目，这些项目涉及应对气候变化和根除疾病等领域。在与 The Verge 的专访中，盖茨分析了未来的发展趋势，并就人工智能的潜力、气候变化的应对策略、社会不平等问题、错误信息的泛滥及其影响，以及全球健康领域的持续进步与挑战等话题发表了看法。

当被问及有关训练 AI 需要消耗大量能源的问题时，盖茨说：

微软和其他科技公司致力于寻找清洁能源，并成为这些新技术的先驱者，包括地热、核裂变、核聚变等前沿技术。即便在极端预估下，AI 数据中心的能耗增长也会低于 10%。而且，AI 帮助我们在科学发现和生产流程中的贡献，例如如何制造钢铁、加工肉类及预测天气等，其净效益远远超出它对电力的需求。与电动汽车、电热泵相比，AI 的用电量小得多。

谈及有关“人工智能可能毁灭世界的末日预言”话题时，他表示：