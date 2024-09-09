比亚迪2025款汉DM-i及汉EV携美学、驾控、技术、智能四大进化与超百项旗舰核心配置正式上市，在车市“油电之争”进入下半场的新阶段，基于强大的六边形冠军基底，2025款汉进行了全方位进化的中期改款：其中，2025款汉DM-i与汉EV同时搭载了王朝网首个激光雷达DiPilot 300“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，而2025款汉DM-i全系更标配了第五代DM技术——插混专用1.5Ti高效发动机+EHS200电混系统黄金动力组合，开创中大型轿车油耗3时代。

2025款汉家族，通过四大进化与大量增配，全系升级五连杆，部分高端配置下放，进一步满足用户对智能化、个性化、多元化的需求，还通过加推仅16.58万元的汉DM-i 125KM舒适型，实现了对主流德系B级车价位段的全覆盖，为加速颠覆合资燃油而来，再次树立20万级主流中高端轿车的价值标杆。

其中，2025款汉EV共推出4款车型，售价17.98万~23.58万元；2025款汉DM-i共推出5款车型，售价16.58万~22.58万元。同时，比亚迪为用户准备了包括“尊享焕新礼、尊享无忧礼、尊享贵宾礼、尊享智联礼、限时选装礼、延保服务”六重购车礼遇。值得一提的是，2024年12月31日前，购车可限时免费选装未央灰车色与黑化运动套件，总价值5000元。

“电比油多”新阶段，2025款汉为满足用户进阶需求而来

从2021年开始，中国车市的新能源渗透率呈现出爆发式增长，尤其在今年更是屡次创造历史，7月份国内新能源乘用车零售渗透率首次突破了50%，意味着新能源正式成为主流，“电比油多”的时代已经到来！时代浪潮中，愈发强大的中国汽车阵营，正在各个细分市场持续壮大，不断改变行业格局。

作为连续两年包揽中国市场B+C级销冠的“冠军车型”，汉家族已于日前官宣了“上市4年以20万+均价达成80万辆”的市场里程碑，不仅是比亚迪以技术创新，重塑中高端汽车市场格局的缩影，更是中国汽车首次打破豪华品牌壁垒的代表！“一部汉家族成长史，就是半部中国高端汽车发展史。”从打造六边形产品，到成为六边形冠军，汉家族始终以用户需求为出发点，致力于成为最能满足消费者全面用车需求的车型。

时代在变，用户的期待始终是汉家族前进的动力。正是依托对用户需求的精准洞察和极致满足，2025款汉焕新而来，强汉再进化，安全、性能、豪华、智能四大旗舰价值全方位提升，续写中国旗舰轿车新传奇。

2025款汉携四大进化，重塑价值标杆

在美学层面，作为比亚迪王朝旗舰，汉家族一直是国潮表达的集大成者，以恰到好处的国潮元素融入整车设计，尽显东方豪华韵味。2025款汉美学再进化，基于“电比油多”的时代背景以及用户审美变化，加上第五代DM技术集成度大幅提升，让2025款汉DM-i得以换装与汉EV车型相同的电感龙颜。前脸更加简洁大气，曲面浑然天成，姿态动感低趴，进一步降低风阻的同时，紧跟潮流，传递出更加强烈的新能源属性。

同时，2025款汉全系甄选了全新车色——未央灰。“未央”意指不到一半，表达着对未来美好一直延续的期盼。不仅如此，未央宫是西汉正宫，未央与汉有着强关联。未央灰寓意强汉未央，再启新程，将带给用户无限的惊喜。视觉观感上，未央灰展现出稳重而深邃的色彩效果，整体通透性领先市场，高低光下更能呈现不同色韵，凸显了国潮的高雅韵味。此外，2025款汉还增加了黑化运动套件，前脸中央镀铬饰条、底部进气与散热口均进行了黑化处理，与未央灰相得益彰，让整车看起来更加犀利、动感。

驾控方面，2025款汉DM-i及汉EV起步即标配了FSD可变阻尼悬架系统，高配车型升级了云辇-C智能阻尼车身控制系统，兼具运动性与舒适性，真正实现“搭载即豪华、越级新体验”。同时，为了给用户带来更好的驾乘体验，2025款汉全系的后悬架升级为五连杆，可大幅减少转弯侧倾、震动及加减速时的俯仰，使整车的操控性、稳定性、舒适性和安全性都得到提升，让用户在享受驾驶乐趣的同时，也能收获独具高级感的出行体验，并减少晕车困扰。

在技术上，2025款汉DM-i全系搭载第五代DM技术，标配插混专用1.5Ti高效发动机与EHS200电混系统，打造20万级市场中完美融合动力性与经济性的黄金动力组合，拥有极致的动力、油耗、NVH和平顺体验。其中，插混专用1.5Ti高效发动机实现了45.3%最高热效率，达到全球领先的水准，为用户带来更极致的能耗体验！

极致技术加持，2025款汉DM-i零百加速仅6.9秒，系统功率媲美3.0T发动机输出功率；亏电油耗仅3.8L/100km，真正实现高能低耗，历史性地让一部中大型轿车油耗进入3字头时代，低于小型燃油车；以30km/h~90km/h的时速在城市、快速路场景下行驶，整车NVH降低4~5dB，打造出真正的图书馆级的静谧空间；电驱系统平顺性进一步优化，动力响应更迅速和线性，带来纯电般平顺体验。通过四大极致体验，2025款汉DM-i技术进化，不仅使动力性能与行驶品质超越了德系燃油车，同时燃油经济性表现也超越了日系混动车型，可以说全面加强了对主流中高端合资燃油轿车的颠覆攻势。

与此同时，2025款汉EV中高配车型搭载全域800V高压平台，全系更是坐拥超安全刀片电池，电池智能温控管理系统和宽温域高效热泵空调等新能源领先技术，兼具强劲性能、扎实续航、超高安全，给用户带来高品质纯电用车体验。新车CLTC综合工况下最长续航可达701km，可有效免除用户的里程焦虑，畅享纯电出行自由。

此外，2025款汉DM-i及汉EV均搭载了DiPilot 300“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，进一步满足用户对旗舰轿车高阶智驾的期待。硬件上，英伟达Orin X芯片算力达到254TOPS，整车同时搭载包含1颗高感知激光雷达在内的共计31个传感器。在功能上，新车支持包括城市领航、高快领航及代客泊车（部分功能需通过OTA升级）等多项驾驶辅助功能，实现行泊车的全场景覆盖。

智舱方面，2025款汉全系搭载DiLink 100智能座舱高阶版（5G），基于D100(6nm)芯片打造而来，高算力芯片性能优于行业主流，打造出了“更智能、更高效、更人性”的无限畅享智能座舱。

在四大进化之外，2025款汉全系标配ACC自适应巡航、50W手机无线快充、手机NFC车钥匙、VTOL移动电站、3D全息透明影像等超百项核心配置，真正做到起步即高配，赋能用户高品质用车生活！