动点出海获悉，总部位于新加坡的电动汽车充电服务运营商Charge+近期宣布，已经完成了其800万美元的A轮融资。

据了解，本轮融资由TRIVE Venture Capital领投，并得到了TNB Aura在近期的加入（基于A2轮）。根据声明，这笔资金将会用于加速Charge+在东南亚各地的电动汽车充电基础设施的扩张。

Charge+成立于2018年，旗下运营有超2000个电动汽车充电站，覆盖公共住房、公寓、购物中心、商业建筑和工业设施等区域。而在新加坡市场之外，据介绍，Charge+也已在东南亚多个市场地区开展了充电业务。

其中，Charge+表示，在新加坡，Charge+ 将履行新加坡陆路交通管理局 (LTA) 授予的一项正在进行的招标合同，在HDB公共住房停车场提供近4000个电动汽车充电站；在印尼，该公司正在中爪哇省巴塘区建设该国最大的电动汽车充电中心；此外，在泰国、越南、柬埔寨展开了充电基础设施建设及合作工作。

值得一提的是，除了建设自己的充电基础设施，Charge+还会同区域电动汽车充电运营商合作，利用其专有的移动应用程序扩展充电网络。据悉，这一业务目前正与马来西亚、泰国以及印尼的一些电力/能源公司合作进行。

展望未来，Charge+表示，到2030年，公司的目标是在全球范围内部署3万个电动汽车充电点。