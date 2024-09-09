或许能够拯救日系智能电车的，只有索尼与本田合作推出的AFEELA。作为一款融合了先进技术和创新设计的智能电动车，AFEELA旨在通过其独特的功能和用户体验，重新定义电动车市场。

索尼在娱乐和技术领域的深厚积累，使其能够为AFEELA提供强大的多媒体和智能互联功能，提升用户的驾驶体验。同时，本田作为传统汽车制造商，凭借其在汽车工程和制造方面的专业知识，为AFEELA提供了可靠的性能和安全性。

AFEELA的推出不仅标志着索尼和本田在智能电动车领域的战略合作，也反映了日系汽车制造商在面对全球电动车竞争时的转型与创新。通过结合双方的优势，AFEELA有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，为日系智能电车带来新的生机。

追求多样化灵感的创新：本田索尼AFEELA 诞生

2022年9月，两家汽车科技巨头索尼和本田联手打造全新的移动出行体验。在这次跨界合作中，双方成立了一个独特的”设计与品牌战略部”团队，致力于从企业的角度整合设计与品牌战略，为未来的产品和服务注入全新的活力。

这个跨公司的创新团队由来自各领域的设计师组成，包括内饰设计师、3D建模专家、CMF（颜色、材质、工艺）专家、UI/UX设计师，以及擅长沟通和特殊设计的设计师。他们共同掌控着设计、沟通和品牌战略的各个环节，肩负着为这次合作注入创新灵感的重任。

团队首先着手制定公司的目标定位。他们主动采访了所有员工，从中提炼出了一个关键词：”通过追求具有多样化灵感的创新来感动人们”。这个目标不仅体现了索尼和本田的共同愿景，也为后续的品牌建设和产品开发指明了方向。

在确立目标后，团队开始探索文字与视觉效果之间的联系，以期找到最能代表公司理念的宗旨和愿景。设计师们与高层管理人员一起主持了多次研讨会，通过反复讨论和修改，最终确立了公司的宗旨陈述和企业愿景。这个过程不仅培养了团队成员的文字表达能力，也充分发挥了文字在团结不同文化背景员工中的重要作用。

与此同时，团队还开始着手开发产品概念和品牌名称。他们深入探讨了移动技术领域的发展趋势，提出了三大关键词：Autonomy（不断进化的自主性）、Augmentation（时间和空间的扩展）、Affinity（与人和社会的共生关系）。在这三个”A”的基础上，他们又加入了”FEEL”这个词，最终诞生了全新的品牌名称”AFEELA”。

这个名称巧妙地融合了移动技术与人性化体验的理念，体现了建立移动与人之间新关系的愿景 — 移动感知人，人通过技术感受移动。在整个创新过程中，设计师们与高层管理人员通力合作，发挥各自的专业优势，最终打造出了这个富有创意和情感共鸣的品牌形象。

车机系统的设计走出独有的未来：移动和自我表达的平台

索尼本田移动和 Epic Games 继续利用传感数据和车辆数据开发新的车载娱乐系统。该项目的核心是“虚幻引擎 (UE)”，这是该公司开发热门游戏“堡垒之夜”时使用的游戏引擎。例如，堵在交通堵塞中会让人感到压力。汽车可以理解情况，让驾驶员保持冷静并专注于道路，并为乘客提供娱乐，让他们保持忙碌。另一个想法是创建车内虚拟形象。UE 可以在这方面提供帮助。UE 旨在制作交互式计算机图形，我们使用 UE 开发具有精美实时渲染角色的游戏，现在索尼本田移动公司正在使用 UE 创造人与汽车之间更有意义的关系。可能性是无穷无尽的，使用 UE 开发的无数游戏就是明证。

索尼几乎整合了娱乐的所有元素，从电影到电视，从游戏到相机。通过添加 UE，内容可以跨媒体边界共享。例如，卡通人物可能出现在游戏中，然后作为驾驶伙伴出现在汽车中。您将能够带着这些角色去不同的地方。AFEELA还将实现与外界进行视觉交流的机制，例如正面的“媒体栏”。

有了从灯光到图形、应用程序和音乐等一切定制功能，汽车将成为自我表达的场所。与智能手机不同，汽车的每一寸都将对乘客可见。未来的移动性将不仅是到达目的地的一种方式，它还将是一个堪比时尚的自我表达场所。AFEELA 拥有众多屏幕和广泛的定制范围，也将能够在内部和外部展示大量 UGC。为此，还需要继续开发工具，使车主能够按照自己的意愿创建他们想要的空间。在这方面，AFEELA 的软件平台是一个随着时间推移而不断发展的活平台。不断发展的能力本身就是一个巨大的优势。

AFEELA AD/ADAS 自动驾驶真实世界传感器数据：随时随地

AFEELA 的 AD/ADAS 架构使用学习方法而非传统的分析或计算方法，简化了识别外部环境、规划路线和控制计算所涉及的任务。其目标是通过基于学习的单步方法简化路线规划和控制，并且它可能会处理复杂的决策，而不是仅仅根据“减速或加速”等明确标准来控制汽车功能。AFEELA 使用基于学习的技术进行空间识别，并使用 ViT（视觉变换器），这是一种新的图像分类模型。

卷积神经网络 (CNN) 目前是图像分类中车辆传感器输入识别的主导范式。该模型使用矩形学习过滤器对摄像头获取的图像信息进行高效提取基于纹理的特征。ViT 处理来自各种传感器（例如摄像头、激光雷达和雷达）的输入，方法是将来自每个传感器的信息向量化以识别关系。该系统根据分析上下文中的句子的语言模型对图像进行分类。它可以根据视觉信息和周围场景结构检测人和汽车，在夜间或恶劣天气等具有挑战性的条件下也能发挥出色性能，而这对于 CNN 来说很难。该系统可估计人和车辆的属性，包括空间位置和姿势。

未来，自动驾驶汽车将扩大人们出行的可能性。 我们可能都曾梦想过坐上一辆可以自动带我们到达目的地的汽车。 这就是所谓的 5 级自动驾驶。当然，技术门槛很高，这是全球汽车品牌的技术目标之一。

AFEELA 的未来 AD/ADAS 概念是随时随地。目标是创建一种使用传感器数据准确识别周围环境（如物体、车道和行驶路径）相关细节的技术。该系统应在任何时间和所有天气条件下都能可靠地工作，即使在没有自动驾驶地图的地区也能工作。在某些情况下，由于各种因素，如恶化、周围车辆、天气条件或没有白线，本地信息不足以检测车道。仅靠本地可见性信息不足以解决这种情况，因此需要考虑路面结构、周围车辆位置和运动等背景因素。ViT 的优势在于它能够有效地利用大局背景。

与 CNN 不同，ViT 没有局部归纳偏差。ViT 具有很高的通用性，但需要大量数据来学习。训练越多，其通用性就越高，从而随时随地都能获得高性能。AFEELA 通过使用车辆验证和模拟器进行学习来解决此问题。 索尼本田移动利用 Vision Transformer (ViT) 的功能进行图像识别，显著提升了性能。在 CES 2024 上推出的尖端机器学习系统现在将集成高通的 Snapdragon RideSoC，标志着人工智能技术的重大进步。

由于独特的物体环境组合，完善现实世界的车外识别需要大量时间和资源。这些模拟中人工智能学习的局限性凸显了实际世界测试以推进人工智能技术的必要性。该模拟器旨在通过创新模拟来加速和改进 AD ECU 的人机界面开发。

AFEELA这辆车本身就是一个有生命、有呼吸的机器人设计

索尼和本田的设计文化各有不同，但也有一些共同点。两家公司从一开始就推崇日本工业设计，而且有着共同的历史背景。索尼和本田都有各自的热门机器人——分别是 aibo 和 ASIMO。只有索尼和本田才能将如此规模的机器人技术融入移动设计中。

产品的表面设计和形状彰显机器人技术，而用户体验则营造出与人性和谐的活力感。这种关注带来了与传感器相连的个人识别、检测到车主时自动开门的无钥匙进入系统，以及以呼吸模式点亮的前置媒体栏。这些元素都源于将技术与人性温暖相结合的意图。想象一个移动性能够识别和感知人类的世界。这就是 SHM 所追求的，也是 AFEELA 这个名字所暗示的。AFEELA 原型机配备了 45 个传感器，利用传感数据来追求人与车之间的理想和谐。