丰田有望成为全球首批推出固态电池驱动乘用车的汽车制造商之一。该公司多年来一直在谈论其固态目标，但现在其开始使用这种电池技术制造汽车的计划已得到日本经济产业省的批准，正式投产时间定于 2026 年左右。

初期产量将非常有限，但到 2027 年和 2028 年产量将逐渐增加，尽管仍有可能遇到挫折而再次推迟。不过，据《丰田时报》的一篇文章称，实际量产计划在“2030 年及以后” 。

丰田在最近发布的新闻稿中表示，将“从 2026 年开始”生产固态电池，并将“逐步实施”。丰田希望凭借其下一代高性能电池（将由两家第三方为丰田生产），实现年产量 9 千兆瓦时的目标，尽管这一综合数字将随着时间的推移而实现。

该计划将在日本生产固态电池和新型高性能电池，尽管它指出“这是一个设备密集型行业，需要对重要设施进行大规模投资。为了维持和提高日本电池行业（包括设备行业和材料制造商）​​的制造能力和技术，政府提供了支持。”

丰田的这些新型固态电池承诺充电时间会更快（大约 10 分钟即可充满电），并且最初 WLTP 续航里程可达 621 英里（1,000 公里），之后将升级到 750 英里。该制造商最初宣布将在 2020 年推出一款固态动力汽车，但这从未实现，制造商表示正在等待突破以实现生产可行性。

该公司于 2023 年 6 月宣布了一项突破，称该技术可将这些电池的理论续航里程提高 20%，达到 745 英里以上。此前也有报道称，丰田首款固态量产车将是混合动力车，而不是纯电动汽车。这是有道理的，因为电动汽车大小的固态电池组会大大增加汽车的成本，而混合动力车较小的电池组不会对汽车的总成本产生太大影响。

丰田并不是唯一一家计划将固态电池应用于汽车以充分利用其优势的汽车制造商。上汽旗下的名爵汽车表示，将于 2025 年推出首款固态电池量产车。上汽的另一个品牌 IM Motor 已经发布了 L6，该车配备 133 kWh 半固态电池，有望在中国 CLTC 测试循环中提供高达 673 英里的续航里程。只需充电 12 分钟，续航里程即可增加 249 英里。