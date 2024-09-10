这家标志性的加拿大摩托车制造商正在回归摩托车制造商的本质，推出 2025 Can-Am Pulse 和 Can-Am Origin全电动摩托车系列。

Can-Am Pulse 和 Origin 车型由全新的 Rotax E-Power 动力装置（11 kW 或 35 kW）驱动，可根据需求提供即时扭矩，将脉动性能与风格和精致融为一体。

Can-Am 摩托车系列的一个关键特点是其创新的液冷系统，该系统包括电池、充电器、逆变器和电机。该系统显著限制了电池随时间推移的损耗，同时优化了续航里程和充电时间。事实上，无论在什么情况下，骑手都可以体验到快速高效的充电——50 分钟内从 20% 充电到 80%——无论是在家中还是在汽车充电站使用 2 级充电。

Can-Am Pulse 专为城市生活的能量而设计。这是一款灵活敏捷的裸车，专为聪明的通勤者和城市探险者设计，它配备了带 Apple CarPlay 的 10.25 英寸大触摸屏，让骑手可以轻松导航，并通过 BRP GO! 应用程序随时掌握每次骑行情况。它还具有一项独特功能，即 Active ReGen 系统，该系统可提供增强的控制和平稳减速，同时为电池提供更多电量。

Can-Am Pulse 重心低、行驶高度低，平衡性好，骑行姿势舒适而自信，在繁忙的城市环境中最大程度提高灵活性。四种骑行模式 – 普通、运动+、ECO 和雨天 – 使其能够适应不同的环境和骑手偏好，而 KYB 悬架的 140 毫米前叉行程使其保持运动感。可选的“Pulse 73”装饰 – 向 Can-Am 过去的摩托车致敬 – 增加了 LED 照明、LinQ 仪表扰流板以及标志性油漆和徽章。

Can-Am Origin 专为超越城市限制的冒险而设计。它拥有与 Pulse 相同的 Active ReGen 和连接技术，并拥有独特的 Can-Am DNA 和越野摩托车传统，具备全地形适应性、增强型悬架和双运动轮胎。它增加了越野骑行模式，其高离地间隙和全 KYB 悬架，前部行程为 255 毫米，后部可调节，让您在人迹罕至的道路上充满信心，在铺砌的道路上也能稳稳地站立。Can-Am Origin 提供六种骑行模式：普通、运动、ECO、雨天、越野和越野+。

简而言之，充满冒险精神的 Can-Am Origin 凭借现代的多地形能力，为街道和小径带来了新的刺激。可选的“Origin 73”装饰增加了 LED 照明、LinQ 挡风玻璃以及标志性的油漆和徽章。

Can-Am Pulse 和 Origin 均标配耐用的 8.9 kWh 电池，该电池已在炎热的沙漠和寒冷的冬季温度下经过实战测试。该系统为 Can-Am Pulse 提供高达 160 公里（100 英里）的城市续航里程，为 Can-Am Origin 提供高达 145 公里（90 英里）的城市续航里程。

Can-Am Pulse 和 Origin 的设计旨在让新手和经验丰富的骑手都轻松使用和骑行。无需标准离合器和变速箱，骑手只需转动油门即可立即感受到加速和优质的骑行体验。此外，骑手不再需要将自行车倒退到位，因为这两款新车型都具有倒车功能。骑手还将享受几乎无声和无振动的体验，以及即使在紧张、低速的情况下也能平稳而精确的动力传输。

Can-Am Pulse 和 Origin 型号均配备 20 多种兼容 LinQ Nano 免工具配件，可提供多种配置，带来完全个性化的驾驶体验。