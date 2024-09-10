据彭博社近期援引知情人士消息表示，英特尔正在考虑出售其早前收购来的自动驾驶系统提供商 Mobileye 部分股份。

知情人士透露，英特尔可能会在公开市场或通过出售给第三方的方式售出部分其持有的 88% Mobileye 股份。由于信息保密，知情人士不愿透露姓名。其中一位知情人士表示，Mobileye 本月晚些时候将在纽约召开董事会会议，届时将讨论英特尔的计划。

彭博社称，上周五开盘后，Mobileye 股价一度下跌 9.3%，至 11.45 美元，达到这家以色列公司自 22 年在美国上市以来的最低水平。

值得一提的是，去年中旬，英特尔曾出手了其在 Mobileye 的部分股份，并从该交易中筹集了近 15 亿美元。而在该次出售后，英特尔将保留 Mobileye 约 88% 的股份——此前，英特尔曾于 18 年以 153 亿美元收购了 Mobileye。

作为背景，彭博社指出，由于汽车制造商在疫情后整个行业供应过剩的情况下选择削减产量，Mobileye 因此遭受了损失。上个月，该公司大幅下调了收入预期，并将调整后营业收入预测下调至远低于分析师的预期。于此，该公司有望连续第三年出现亏损。

另一方面，今年 8 月，在公布了其二季度财报后，英特尔宣布，将进行一项“重大成本削减措施”——计划在 25 年实现 100 亿美元的成本成本，其具体举措包括减少约 15000 个职位（约占员工总数 15%）、以及其他重组举措和减少资本支出的计划。据悉，大部分措施将于今年年底前完成。

回到本次股权出售传言。知情人士表示，英特尔尚未对其在 Mobileye 的股份或网络业务做出最终决定；Mobileye 的发言人拒绝对此发表评论；英特尔的一位代表则在一封电子邮件中回应道：“我们始终致力于为股东创造价值，并正在执行我们上个月分享的计划，以加速盈利增长，为未来打造一个更精简、更简单、更敏捷的英特尔。”