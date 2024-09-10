相对沉寂的东南亚创投市场又迎来了一剂强心剂。

动点出海获悉，马来西亚咖啡连锁品牌ZUS Coffee日前表示，已经获得了一笔2.5亿林吉特（约合4.09亿人民币）规模的投资。

据了解，这笔投资由KV Asia Capital、KWAP、Kapal Api Group组成的投资财团提供。作为背景，7月份时，就有消息传出ZUS Coffee计划筹集同样规模（2.5亿林吉特）的资金以发展其国内和国际门店网络并优化自身的资产负债表——其中，这笔资金将分为初始的5000万林吉特和后期的2亿林吉特两笔构成。

ZUS Coffee成立于2019年，并于当年在吉隆坡开设了自身的首家门店。作为该品牌的特点之一，ZUS Coffee表示，致力于为顾客“提供价格实惠的高品质咖啡”——具体而言，其美式和拿铁产品的起售价分别为1.47美元和2.33美元（约合10.5及16.6元）。

此外，值得一提的是，ZUS Coffee也为自身标榜为马来西亚的头号科技驱动型咖啡连锁店。并且在咖啡之外，ZUS Coffee也正致力于探索咖啡饮品等的快销品领域。

在市场表现方面，据悉，截至20年年底，ZUS Coffee在当地的门店数仅为18家。至今年8月，这一数字则提升至近550家。而根据一份来自今年7月份的数据，彼时，ZUS Coffee在马来西亚的门店数量尚为497家，并以此数字超过星巴克，成为仅次于Tealive的马来西亚第二大品牌咖啡连锁品牌。

另一方面，据介绍，ZUS Coffee曾于23年被菲律宾餐饮集团 Choi Garden Restaurant Company收购了35%的股份。基于此动作，目前，该品牌也在菲律宾（同时也是ZUS Coffee唯一的海外市场进入地）开设了门店，并已将数量提升至50家。

展望未来，ZUS Coffee表示，将于今年 9 月至年底期间进军新加坡和文莱市场，并计划在明年进入更多市场地区。

作为当前马来西亚咖啡市场的背景，在包含本次ZUS Coffee在内的一众东南亚连锁咖啡品牌之外，当下，以瑞幸为代表的国内咖啡品牌也在不断放眼于这片新兴市场地区，并不断筹划、落地自身的扩张动作。此前，有数据表示，马来西亚品牌咖啡领域共有超过3300家分店。到28年，这一数字将有望增长至超6100家。