英国电动摩托车陆地速度世界纪录项目的背后公司 White Motorcycle Concepts (WMC) 推出了一款全新的全电动快速充电摩托车，这款摩托车是全球首款专为满足车队和急救服务需求而设计的。在激进的紧急服务驾驶循环下，WMC300E+ 提供 100 英里的续航（在标准驾驶循环下为 125 英里），得益于 MAHLE Powertrain 开发的独特电池技术，该摩托车可以通过标准 CCS 充电器在 15 分钟内完成充电。

“整个行业面临着巨大的技术和商业挑战，旨在生产出性能接近汽油摩托车的电动摩托车，” White Motorcycle Concepts 的创始人兼首席执行官罗伯特·怀特 (Robert White) 表示。“目前的电动摩托车主要针对零售市场，但车队客户，尤其是急救人员，要求高可用性，而现有解决方案因充电时间无法满足这一需求。为了满足这一需求，同时遵循即将出台的法规并帮助实现所有车队的净零排放目标，需要全新的工程思维和创新技术的结合。我们的内部工程团队借鉴 F1 期间的流程和程序，迅速开发了这一概念；通过一系列经过验证的内部建模、计算机流体动力学模拟、原型设计和验证，最终进行工程设计并交付完整组装。最终，WMC300E+ 为车队和急救人员提供了一款市场领先的产品，其操作性能与汽油摩托车相当，但在使用过程中实现零排放。”

独特电池设计：采用 T 形电池组，结合锂钴氧化物和镍锰铝化学成分，具备高充电速率和出色的抗老化性能，延长使用寿命。 快速充电能力：电池组可通过标准 CCS 充电器在 15 分钟内完成充电，满足紧急救援人员对高可用性的需求。 卓越的空气动力学性能：利用 WMC 的专利 V-Duct 设计，显著减少空气阻力，提高性能和稳定性，优化的双通道设计使空气动力学效率提高 25%。 零排放与高加速性能：全电动推进系统实现零排放，同时加速性能优于汽油同类产品，最高速度可达 100 英里/小时。 实用的空间设计：尽管电池容量高达 11.9 kWh，设计仍保留了实用的座椅下储物空间，能够轻松容纳全盔，适合紧急救援和最后一英里的送货任务。

具体来说，WMC300E+的独特功能的核心在于卓越的空气动力学性能和创新的电池设计。前者利用 WMC 的专利 V-Duct，这是一种穿过摩托车中心的文丘里管，显著减少空气阻力，提高性能，增强稳定性并降低能耗。这种中央风管的概念在公司陆地速度记录计划中得到了磨练，而在 WMC300E+ 中，优化的双通道设计使空气动力学效率提高了 25%。

摩托车快速充电的关键在于其独特的电池设计，这一概念由专业工程供应商 MAHLE Powertrain 开发和制造。电动动力系统的过渡为摩托车提供了更大的封装灵活性，这一原则直接影响了电池的形状。经过全面的建模、仿真和原型设计，WMC 和 MAHLE Powertrain 的工程师决定采用 T 形电池组，以实现质量集中（优化车辆动力学），最大化空气动力学效率，并适应摩托车的复杂封装限制。

该电池单元采用先进的锂钴氧化物和镍锰铝化学成分，能够维持高充电速率，同时具备出色的抗老化性能，延长使用寿命。电池组还融入了 MAHLE Powertrain 创新的 M³x 电池模块概念，具备新颖的冷却功能，以提升电池的热性能并确保温度均匀分布，同时在故障发生时抑制电池间的传播。

电池组内集成了 DC-DC 转换器，能够直接连接牵引电机、充电器和摩托车的 12V 系统，从而简化整体实施。特别考虑到紧急救援人员对辅助设备（如灯光、警报器和收音机）的供电需求。尽管电池容量高达 11.9 kWh，其高效的空间利用设计仍保留了实用的座椅下储物空间，能够轻松容纳全盔。

MAHLE Powertrain 研究与先进工程部主管 Jonathan Hall 表示：“该项目充分利用了我们位于北安普敦的电池工程中心的所有功能。从全新设计开始，经过一系列经过验证的内部建模和仿真技术，到电池组规格、电池选择和特性、原型设计和测试，最后是小批量生产，我们的团队与 WMC 紧密合作，提供实现其雄心勃勃目标所需的工程解决方案。”

由于转向全电动推进，WMC300E+ 在使用过程中实现零排放，并且在加速性能上优于汽油同类产品。此外，其最高速度可达 100 英里/小时，保持出色的空气动力学稳定性，即使在满载行李袋的情况下也不例外。

这款摩托车的醒目设计使骑手更加显眼，这对于应急响应至关重要。同时，它可以使用标准汽车驾照驾驶，无需专业培训，这使其非常适合用于急救和最后一英里的送货任务。其最小的充电空间设计也意味着即使在空间和电力有限的环境中也能轻松部署。

除了为快速反应车队提供零排放运输外，该项目还延续了 WMC 的可持续发展理念，采用再生碳纤维制造摩托车，而 MAHLE Powertrain 开发的快速充电“合适尺寸”电池组则减少了稀土材料的使用，最大限度地降低了停机时间。该项目部分由先进推进中心第二轮先进市场示范 (ARMD2) 计划资助，基于与北安普敦郡警察局联合开发的 WMC300FR 混合动力三轮摩托车的成功，并在英国各地的紧急服务部门进行试验。