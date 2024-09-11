问界M9五座版正式上市，共推出3款车型，售价区间46.98万元-56.98万元。问界M9配备华为百万像素智慧投影大灯，搭载双反射镜头技术，可实现超近场迎宾投影效果。本次全新升级了智能迎宾灯语“凤舞九天”，凤凰鸣瑞，舞动九天，寓意满满好运。另外，还可选择“鲲鹏展翼”智能迎宾灯语。随着OTA升级，还将提供更多灯语，进一步提升出行仪式感。 另外，本次问界M9还新增VPD泊车灯语，在泊车代驾VPD场景下，智慧投影大灯可投射出“礼让中、临停等待”等交互灯语，对外告知车辆行进意图，指引周边行人、车辆安全通过。

问界M9搭载华为临境抬头显示系统HUAWEI AR-HUD，具备2K高清分辨率，可呈现75英寸大画幅显示区域，全面升级UX界面，信息显示更丰富，视觉感受更精致，抬头就是大视界。问界M9投影巨幕系统功能升级，驻车场景下一排座椅位置可自动调节，随附遥控器，进一步提升操作便捷性。

问界M9搭载了HarmonyOS 4系统的鸿蒙座舱持续升级，控制中心界面全面优化，超过90%的常用功能一触即达，视觉精致度更进一步。在华为方舟引擎的加持下，实现创新交互方式三指四向五屏流转，实现副驾屏、投影巨幕、中控屏、AR-HUD、百万像素智慧投影大灯的自由流转，新增AR-HUD看视频、百万像素智慧投影大灯玩游戏，带来“跨屏互动、丝滑操控、多屏同看、全车畅连”的交互体验。

问界M9搭载华为途灵平台，智能算法赋能高性能硬件，依托华为DriveONE智能电驱系统的卓越性能，问界M9升级舒适制动功能，为用户带来日常制动不点头、频繁制动不晕车、坡道制动不晃动的舒适驾乘体验。

问界M9还全新升级了全新猫头鹰掉头模式，可在冰雪、砂石路面上轻松完成掉头，进一步提升在极端狭窄空间的通过性。问界M9拥有行业领先的硬核安全。超强玄武车身采用一体化压铸工艺，大幅提高扭转刚度。潜艇级热成型钢固若金汤，11宫格门槛梁设计，八横五纵玄武架构，多重防护应对多面撞击。问界M9荣获C-NCAP唯一超五星安全认证车型、行业首次成功通过TOP Safety副驾驶侧双向安全测试，为生命保驾护航。

问界M9主动安全能力再升级，搭载全向防碰撞系统CAS 3.0。前向AEB再增强，支持识别本车道逆向车辆和横穿行人、非机动车，新增路面自适应AEB，提升湿滑雨雪路面避撞能力；侧向主动安全新增强型自动紧急避让eAES，可实现边制动边避让；后向主动安全增加儿童扭扭车识别；更有深度防误踩加速踏板多重防护机制，让驾驶更安全。