宝骏云海正式上市，新车共推出了4款车型，官方指导价为11.18-13.58万元。11月1日前下单的用户，可享受2000元限时补贴，补贴后的限时先享售价为10.98-13.38万元。除了价格惊喜外，即刻2000元下订，还可立享价值48888元的限时九重大礼。

新车基于天舆架构打造，在上汽通用五菱全球首创的精益智造岛式工厂生产。新车最大的亮点是搭载了宝骏与卓驭科技（原大疆车载）深度技术共创的灵眸智驾2.0 Max高阶智驾系统，该系统基于感知三网合一端到端模型，持续赋能强感知系统，可实现同级唯一的无图城市记忆领航功能。宝骏云海侧面使用了标准的SUV车型的设计，后高前低呈现出俯冲姿态，进一步增加了整车的运动属性。整车的长宽高分别为4590/1880/1608mm，轴距为2750mm。

在高阶智驾方面，宝骏云海搭载宝骏与卓驭科技（原大疆车载）深度技术共创的灵眸智驾2.0 Max高阶智驾系统。该系统以以800万惯导双目摄像头为核心，结合动态BEV、静态BEV及OCC占用网络三合一的感知端到端模型，能构建在线实时局部“高精地图”，完成实时三维场景及道路拓扑构建，配合车机导航地图，实现无高精地图也能用。

宝骏云海的无图城市记忆领航辅助功能，无论是外环快速路还是城区内复杂道路，都能使用，实现城市智能驾驶全场景覆盖。面对城市交通的复杂路况，宝骏云海能够做到路口直行、路口左右转、掉头、红绿灯启停、智能限速、主动变道、主动超车、智能绕行等功能。只需学习一次路线，即可使用记忆领航，车速0-100km/h的范围内都能开启，最多创建10条路线，每次路线最长100km，可覆盖日常90%以上的出行路线和场景。

该车型在动力方面提供了纯电版和插混版双动力可选。纯电版车型搭载150kW电机，最高时速可达170km/h，0-100km/h加速时间为7.8秒。此外，纯电版车型有500km和600km两种续航里程可选，配备2C直流快充，充电20分钟即可补充300km（SOC 30%-80%），同时标配6.6kW慢充和3.3kW对外放电功能。插混版本搭载灵犀混动系统，综合续航高达1100km，WLTC亏电油耗为4.96L/100km，其中140km插混版车型支持直流快充。