动点出海获悉，新加坡数字银行及信用支付服务提供商Finture宣布，已为旗下信用支付平台YUP筹集到了3000万美元规模的B轮融资。

据了解，此轮融资由香港风投机构MindWorks Capital领投，XVC、SWC Global、Richen Pioneer和Antao Capital参投。根据声明，本轮融资将用于支持YUP在东南亚市场的扩张以及在印尼获取银行牌照的准备工作。

Finture成立于2021年，在东南亚运营数字银行和信用支付业务。其主打产品YUP主要面向印尼工薪阶层服务。据介绍，作为印尼唯一一家与VISA签署战略合作协议的科技公司，YUP已获得印尼最高级别的支付牌照（E-Money）、借贷牌照以及金融科技创新牌照。同时，公司也正计划获取印尼银行牌照。

在市场表现方面，据介绍，YUP已与全印尼超过4000万家商户展开合作，服务数百万用户，处理交易数达千万笔。此外，YUP也表示，到今年底，平台的交易量有望达到10亿美元。

展望未来，YUP透露，公司计划将其创新金融产品扩展到中国香港、越南和菲律宾。此外，YUP也指出，其目标是在未来8到10年内服务5000万用户，并计划在未来3到5年内在美国IPO。