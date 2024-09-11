Lucid Motors 利用其技术与制造日不仅预览了售价低于 50,000 美元的电动跨界 SUV，还承诺为 Gravity 提供特斯拉超级充电支持。

这款价格相对实惠的电动汽车将成为首批使用 Lucid 中型平台的汽车之一。该汽车制造商声称，新车型的续航里程将与竞争对手相媲美，同时使用较小的电池。

它还将使用功率更大、体积更小、成本更低的新型 Atlas 电力驱动装置。这将有助于该公司降低价格并腾出更多车舱空间。

该款 SUV 要到 2026 年底才会投入生产。目前很少有其他细节公布，但展示的设计比 Air 轿车更坚固，但比 Gravity 更弯曲。

在此之前，产品线将有所改进。Lucid 表示，Gravity SUV 将于 2025 年配备特斯拉的 NACS 充电端口。您无需使用适配器即可使用超级充电桩。

Lucid 的新闻伴随着一次重要的 Air软件更新，该更新增加或升级了驾驶辅助功能，包括新的车道变换辅助功能（只需长按转向灯即可变换）、3D 车道可视化，以及改进的高速公路辅助功能，该功能具有更详细的地图和在弯曲道路上行驶的能力。

该品牌还用内部 Lucid Assistant 取代了亚马逊的 Alexa 来处理汽车功能。您可以期待无线 Apple CarPlay 导航支持。

Lucid 面临着同时推出 Gravity 和低价 SUV 的压力。这家相对较新的电动汽车公司仍在亏损，仅在最新一个季度就亏损了 7.902 亿美元。该公司同时从其长期合作伙伴沙特阿拉伯公共投资基金获得了 15 亿美元的承诺。

新车可能有助于吸引更多消费者，尤其是在北美市场，因为 SUV 占据主导地位，而且价格通常在 50,000 美元以下。它还应该有助于抵御该领域迅速增长的竞争，包括即将推出的 Rivian R2。