据悉，在昨日的“PS5 技术展示会”上，索尼首席架构师 Mark Cerny 正式公布了索尼 PS5 Pro 游戏机。

据介绍，PS5 Pro配备 2TB SSD 储存、 1 个 DualSense 无线手柄，将于北京时间 11 月 7 日发售（预购将于北京时间 9 月 26 日开始），美版售价为 699.99 美元。

值得一提的是，PS5 Pro仅提供数字版本，如果玩家需要游玩实体游戏，则需要单独购买光驱。

索尼表示，PS5 Pro 游戏机是为深度游戏玩家和游戏创作者而打造的设备，这是一款“能提供更高画质、更流畅帧率（60FPS）的游戏主机”，引入了以下关键性能特性：

硬件改进 ：PS5 Pro 配备的 GPU 计算单元比当前 PS5 多 67 %，内存速度提升 28%。整体性能提升高达 45%，游戏渲染速度更快，体验更流畅。

光追改进 ：该机拥有增强的光线追踪技术，使游戏中的光线反射和折射效果更加出众。与现有 PS5 相比，光线投射速度提升了两到三倍。

AI 超分：索尼该机搭载“PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）”AI 超分辨率技术，有点类似英伟达 DLSS 或者 AMD 的 FSR，可增强图像清晰度，为画面添加更多细节。

此外，PS5 Pro 还拥有“游戏增强模式”，可适用于超过 8500 款兼容的 PS4 / PS5 游戏，让相关游戏性能更加稳定。

封面来源：PS5 Pro官方发布视频截图