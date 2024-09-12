近日，贝斯生物宣布完成A2轮融资，融资金额达数千万人民币。

据悉，本轮融资由戈壁大湾区（Gobi Partners GBA）管理的AEF大湾区创业基金领投，资金将用于加强贝斯生物的研发团队、优化产品管线、加速临床试验，并为未来的商业化奠定坚实的基础。此外，公司还计划在大湾区建立业务据点，以香港为核心支持国际化进程、持续研发创新及国际合作交流活动。

贝斯生物成立于2021年，是一家专注于基因编辑领域基础创新的技术驱动型创新企业。它是全球基因编辑和细胞基因治疗研究与开发的先驱。自成立以来，公司一直致力于开发世界首创的细胞疗法和基因编辑产品，尤其在治疗癌症和遗传疾病方面显示出巨大潜力。

贝斯生物在基因编辑领域开发了一系列核心技术，包括ePE引导编辑、AccuBase®基因编辑系统、CasH基因编辑技术、BEAT-CART技术以及体内靶向递送技术。其中，AccuBase®基因编辑系统具有全球自由实施（FTO）的特点，能够在体外和体内进行高效且零脱靶的基因编辑。该系统也是世界上首个使用碱基编辑赋予NK细胞靶向特异性的疗法。

公司已建成近2500平方米的符合GMP标准的细胞生产设施，满足临床级细胞治疗研究和生产的需要。除了NK510之外，公司的产品管线还包括多个针对血液恶性肿瘤和自身免疫疾病的碱基编辑NK细胞产品，以及通用CAR免疫疗法产品和体内基因编辑。

在对外合作方面，贝斯生物已将其AccuBase®基因编辑技术非独家授权给了国际领先的CAR-T细胞治疗公司，并与农业企业合作，利用碱基编辑技术开发无刺鱼，并探索在作物改良和家畜遗传改造方面的应用。

贝斯生物已累计获得了数千万美元的种子轮和A轮投资，并获得国际顶级生物制药风险投资机构的支持。公司获得了众多荣誉，包括在第十二届中国创新创业大赛全国总决赛中获得第二名。公司拥有29项知识产权申请，涵盖软件著作权、实用新型专利、国家发明专利、PCT和美国专利等。

贝斯生物创始人兼首席执行官徐天宏博士高度赞扬了戈壁大湾区的加入，他表示：「戈壁大湾区的加入不仅是对我们技术创新和增长潜力的认可，也是对我们团队努力和愿景的信任。凭借他们对大湾区市场的深刻理解以及广泛的全球网络，我们有信心加速我们在香港及海外的扩张。这一合作关系对于推进我们的临床试验、建立战略合作伙伴关系以及最终为全球患者带来突破性的疗法至关重要。」

戈壁大湾区的资深执行董事李冠乐表示：「我们看好贝斯生物在大湾区的发展潜力。他们突破性的基因编辑与我们支持尖端医疗技术的发展方向相辅相成。我们相信，他们进军香港将进一步巩固他们在全球医疗技术市场的地位，并推动创新。」