日本电子巨头夏普决定涉足汽车领域，与科技制造巨头富士康共同开发了新的电动汽车概念。夏普 LDK+ 是一款全电动小型货车，它似乎认为自己是一个带轮子的客厅，配有可配置的后部区域，试图让公路旅行成为一种温馨的体验。

夏普将 LDK+ 描述为一个“扩展的客厅”，里面装满了最新技术。然而，其外观却不尽如人意——单箱比例和驾驶室前倾设计让人想起了商用货车。LDK+ 拥有银色饰面、四四方方的外形和圆润的边缘，很容易被误认为是一款高科技家用电器，正面显眼的夏普标志更是加深了这种印象。

该概念车更吸引人的地方在于其大型滑动门。后排座椅可以旋转 180 度，将车舱变成一个舒适的房间。侧窗配有液晶百叶窗，可保护隐私，人工智能系统可根据乘客的喜好自动调节照明和温度。

后挡板后面安装有一块巨大的 65 英寸显示屏，非常适合观看电影或与亲人进行视频通话。同一空间可以配置为儿童游乐区，或借助滑动桌配置为远程工作的私人办公室。该概念车基于台湾富士康打造的“电动汽车开放平台” ，富士康是夏普的多数股东，因此此次合作并不令人意外。第三家公司——日本的 Folofly Corporation 也参与了该概念车的实现。

夏普没有透露这款电动车的具体规格，但提到电池组在紧急情况下可作为家庭备用电源。如果你想要环保，安装在车顶的太阳能电池板可以提供一些离网充电功能——至少在阳光充足的情况下。