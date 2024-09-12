索尼即将开始销售翻新版 PlayStation 5。PlayStation Direct 网站现在新增了一个名为“认证翻新（Certified Refurbished）”的部分，以优惠的价格提供游戏机和手柄。

翻新产品是二手硬件，由于各种原因被退回索尼，例如出现故障或消费者只是开箱试用后决定退货，因此不再能作为新产品出售。

这些翻新产品目前标注为“即将推出”，并没有给出具体日期，其中包括售价为 399.99 美元的翻新版 PS5 光驱版，与全新版相比相当于节省了 100 美元。此外还提供翻新版的数字版 PS5，售价为 349.99 美元，是新发布的售价 699.99 美元 PS5 Pro 的一半。

索尼表示，翻新版 PS5 经过了“广泛的清洁、测试和准备”，并“保证 100% 的 PlayStation 质量”。

“您将收到一个外观如新、使用原装 PlayStation 替换零件（如有需要）的产品，该产品经过彻底清洁、检查和测试，”索尼说，“所有认证翻新产品都将附带必要的配件、数据线和手册，并包装在自己的品牌 Certified Refurbished 包装中。”

每个翻新版游戏机还附带 12 个月的保修，索尼表示翻新版“可能存在轻微的外观瑕疵”。

索尼 PS5 Pro 将于 2024 年 11 月 7 日发售，其 GPU 计算单元比当前的 PS5 游戏机多 67%，内存速度快 28%