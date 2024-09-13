Factorial 与梅赛德斯·奔驰合作开发了新一代固态电池，有望将电动汽车的续航里程提高 80%。

这些电池由总部位于美国的 Factorial 公司开发，该公司自 2021 年起成为梅赛德斯奔驰的合作伙伴，其能量密度高达 450Wh/kg，采用尖端干式阴极设计，旨在提高生产效率和可持续性。Factial 相信，这项先进的固态技术将在本世纪末为 OEM 集成做好准备，为电动汽车性能的重大进步奠定基础。

Factorial 表示，除了将电动汽车的续航里程提高 80% 以外，其新型固态电池还可以显著减轻重量并提高车辆效率。该公司还声称，基于硫化物的全固态电解质系统“解决了与易燃和易挥发的液体电解质设计相关的安全问题”。新型电池在 90 摄氏度以上的工作温度下仍能保持稳定性，并可降低电池组对冷却系统的要求。

梅赛德斯首席技术官马库斯·谢费尔在接受路透社采访时表示，固态电池的能量密度比其目前的旗舰电池高出 40%。他指出，使用更轻的电池可以让汽车制造商在电动汽车上使用更便宜的钢制车身，而不是铝制车身。

“Solstice 固态电池技术是我们与 Factorial 合作的又一个里程碑，也是梅赛德斯-奔驰引领电池开发战略和承诺的基石，”Schafer 补充道。“Solstice 进一步提高了能量密度和安全性能，这将有助于我们开发出在续航里程、成本和性能方面树立新标准的电动汽车。”

如上所述，梅赛德斯-奔驰于 2021 年与 Factorial 达成了联合开发协议。它还在 2022 年领投了一笔 2 亿美元的投资，投资方向该电池公司，并于最近收到了 Factorial 固态电池的首批 B 样品。