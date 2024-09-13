十年过去了，曾经风靡全球的手机游戏《Flappy Bird》即将回归。

《Flappy Bird》于 2013 年 5 月 24 日上线，并在 2014 年 2 月突然暴红。然而不久后该游戏的越南开发者 Dong Nguyen 突然决定将这款游戏从 App Store 和 Google Play Store 下架，据其称原因是他认为该游戏太容易上瘾，并且不喜欢因游戏走红而带来的过度关注。他曾称：“我可以称《Flappy Bird》是我的成功，但它也毁了我简单的生活，所以现在我讨厌它。”

《Flappy Bird》是一款简单的游戏，玩家通过点击屏幕来控制一只小鸟穿过绿色的管道柱，避免撞到它们，并尝试不断创造新的高分。

如今，《Flappy Bird》即将回归，但这个新的《Flappy Bird》并非出自 Nguyen 之手，而是来自“The Flappy Bird Foundation”，该组织被描述为“一群充满热情的粉丝团队，致力于与世界分享这款游戏”。Flappy Bird Foundation 表示，他们已经从 Gametech Holdings LLC（一家似乎曾持有该商标的美国公司）手中获得了官方《Flappy Bird》商标，以及原始游戏和角色的权利。

《Flappy Bird》今年秋天将推出网页版，并计划于 2025 年推出 iOS 和 Android 应用，还承诺将推出新的角色和游戏模式。“经过十年的曲折历程，我们终于能够再次与世界分享《Flappy Bird》，这让我们感到非常兴奋，”该团队表示。

Flappy Bird Foundation 的新闻稿中没有提及 Dong Nguyen。自从将《Flappy Bird》下架以来，Nguyen 在很大程度上一直避开公众的关注，他也已经很多年没有发推文了。