动点出海获悉，于日前成立的越南私人资本机构VPCA（Vietnam Private Capital Agency）表示，至2035年，将致力于推动越南私人投资规模达到350亿美元。

VPCA在一份声明中指出，将通过推广VC和PE领域的实践加速当地的资本产出、人才发展以及行业价值创造。

VPCA由来自Do Ventures、AVV、Golden Gate Ventures、Mekong Capital、Monk’s Hill Ventures等风投机构的高管创立，涉及十余家风投机构和40多位相应成员人士。据介绍，该机构旨在促进越南经济增长、创业发展、并提升越南在全球投资领域中的地位。

VPCA方面表示，当前，越南正经历关键时刻——外国风投和私募基金越来越多地于此寻求投资机会。同时，当地政府也在积极实施支持性政策以促进其商业环境的繁荣。

具体而言，根据声明，VPCA将通过社区建设（如提供社交活动和机遇）、洞察指引（如提供出版物、数据分析、法律文件和行业报告）、必要服务支持（如法律咨询、税务咨询、会计和审计准则指导）、以及专业知识分享（如培训课程、专业研讨会、知识共享论坛以及投资者&初创企业交流活动）的方式展开行动。

最后，VPCA也强调称，其举措将服务于包括投资者、行业合作伙伴、政策制定者、企业家在内的广泛的利益相关者。

目前，在越南创投领域，越南共有超9400家初创公司（含8家独角兽企业）。而据越南方面此前表示，希望在2030年时将该国的独角兽企业数量提升至10家。

有数据预测，25年期间，越南数字经济的总GMV规模预计将从23年的300亿美元增长至430亿美元，实现20%的复合年增长率。同时，至2030年，这一数字最高有望增长至2000亿美元（最低预计为900亿美元）。