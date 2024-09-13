在 2024 外滩大会上，蚂蚁集团发布了 AI 独立应用支小宝。这款产品是蚂蚁集团基于蚂蚁百灵大模型推出的支付宝 AI 生活管家，号称是国内首个服务型的 AI 原生应用，可通过对话快速订票、点餐、唤起公交码、查询附近吃喝玩乐等。

支小宝的应用商店介绍图上写着“你的 AI 生活搭子”字样，它能行吗？且看我们的试用报告。

功能与体验

支小宝 App 的用户界面以支付宝的蓝色系为主题色，不过颜色更淡一些。操作界面非常简洁，为常规的聊天对话框形式，主菜单分为“此刻”、“对话”、“智能体”。

“此刻”页面会显示当下需求的小卡片，比如天气、快递状态、取餐号、网约车状态等；而“智能体”页面中包含多个领域的 AI 助理，如航空公司、文化导游、营养师、健身教练、情感专家、人格测试等，随着时间的推移，智能体的数目应该还会有所增加。笔者在使用时该页面显示的是快递与天气信息，点击卡片就能打开相关服务的小程序。

在某些 AI 可以朗读的场景（5 分钟快讯等）中，支小宝提供男、女声两种音色供用户选择。

支小宝目前仅支持支付宝账号登录，登录后会提示是否开启服务快捷权限，开启后平台会“在第三方服务所必要的范围内，向其获取或提供您的个人信息、订单信息等数据“。

输入栏左侧的星号按钮是“随身口令“，涵盖常用口令，包括天气、新鲜事、本月开销、帮忙找共享单车等。我们尝试选择“帮我找附近单车”，服务提供方为哈啰单车，在聊天窗口内可以直接扫码骑车；点击服务卡片右侧的箭头，则会跳转到对应服务的支付宝小程序以便进一步使用。

我们向支小宝询问了一些问题，包括天气、《黑神话：悟空》等话题，它都拿出了还算令人满意的答复。部分智能体给出的解决方案也符合预期。

需要注意的是，开头有提到支小宝是“AI 生活管家”，意味着它主要提供的是贴近生活的便民服务，而像是动点科技通常会在一款 AI 工具里测试的多模态功能，如文生图，支小宝目前还无能为力。当然了，人家定位摆在那里，你也不能硬要它去完成。

总结

支小宝作为一款独立于支付宝主 App 而存在（在支付宝里也可以用到这个 AI）的 AI 生活助理产品，现阶段确实做到了“提供某些生活服务“这件事。在同一个聊天窗口中，它能为你读新闻、提醒天气、一键帮你打车、推荐好吃的火锅、为你制定适合 CityWalk 的夜游路线等。

但是，支小宝提供的快捷服务目前均为阿里系服务，你无法在服务卡片里看到腾讯系的服务（比方说查不到京东的快递）。这其中的缘由与“隐形的墙”，相信大家都懂。所以说，支小宝目前还不能做到真正完全的“一站式 AI 生活管家服务”。