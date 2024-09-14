宾利推出了第四代飞驰，首款车型是性能旗舰车型 Speed。当然，这款超豪华轿车可能看起来与上一代几乎一模一样，但它在外观上进行了一些重要改进，包括采用新的插电式混合动力 V8 动力系统取代了旧款 W12。乍一看，2025 款宾利飞驰Speed 似乎是其前身的翻版。但仔细观察，你会发现一个新的格栅图案、一些略微重新设计的保险杠进气口和一套闪亮的 22 英寸新合金轮毂。内饰也基本保留了原有的设计，除了座椅上新的“Precision Diamond”拼缝图案和门卡上的匹配 3D 插件。那么，为什么宾利称其为新一代车型，而不是真正的改款车型呢？答案在于“超高性能混合动力”动力系统，这使得 Crewe 品牌大胆地将新款飞驰 Speed 称为其首款“四门超级跑车”。

2025 款宾利飞驰极速版将上一代592 马力的 6.0 升 W12发动机换成了新时代的插电式混合动力双涡轮增压 V8 发动机，这证明即使是最传统的豪华品牌，在需要更多动力的情况下，也可以采用电气化。这款英国电动车型可输出 771 马力（575 千瓦/782 PS）和 1,000 牛米（738 磅英尺）的扭矩，与欧陆 GT Speed 兄弟车型和保时捷 Panamera Turbo S E-Hybrid 不相上下。

所有这些动力都来自一台双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机，可输出 592 马力（600 PS），以及一台电动机，可增加 187 马力（190 PS），比已退役的 W12 发动机功率高出 19%。额外的动力发挥了重要作用——仅用 3.5 秒即可让这款重量级车型加速至 62 英里/小时（100 公里/小时），比旧款车型快了 0.3 秒。宾利可能会称之为进步；我们则称之为速度。

新款飞驰极速版的电动特性不仅意味着动力更强，还意味着续航里程更长。25.9 kWh 电池在 WLTP 循环下提供 76 公里（47 英里）的零排放续航里程，充满电需要 2 小时 45 分钟。在EV 模式下，驾驶员可以利用 187 马力（140 kW / 190 PS）和 450 Nm（332 lb-ft）的扭矩，但最高速度限制在 140 公里/小时（87 英里/小时）——这提醒我们，即使是宾利电动汽车也有极限。

在电池和油箱都充满电的情况下，飞驰极速版可行驶 829 公里（515 英里），轻松超越2021 年推出的上一代 V6 动力 PHEV 。宾利以真正的速度风格为新款飞驰配备了大量先进的底盘技术。标准配置包括宾利性能主动底盘，配有全轮转向、宾利动态驾驶悬架、主动扭矩矢量控制和电子控制限滑差速器。

这种设置保证在您想要加速时提供灵敏的操控性，在您不想加速时提供“显著改善”的乘坐舒适度 – 取决于您选择的是舒适模式、宾利模式还是运动模式。宾利还以提供市场上最好的音响系统而闻名。飞驰的终极选择是 Naim 的 2,200 瓦 19 扬声器系统，其前排座椅内嵌有有源低音传感器。

每一辆新宾利都必须具备吸引有钱买家的酷炫功能，飞驰极速版也不会让人失望。这是首次在所有四个座椅上提供可选的健康座椅规格，确保每位乘客都能保持放松和精神焕发。这种设置与姿势调节和座椅自动气候相结合，通过优化体温让乘客保持最佳舒适度，并“舒缓无缝地”调节肌肉压力，以在前往乡村俱乐部的漫长旅途中缓解疲劳。

空调系统更进一步，配备了空气离子发生器、颗粒物过滤器，并与导航系统智能集成，即使在穿过肮脏的隧道时也能保持车内空气清新。在技术方面，改进的连接性可直接从车主的智能手机提供远程车内预调节。而且，由于宾利也需要与时俱进，无线更新将带来新功能，例如“绿灯预测”，帮助您轻松穿越城市环境。